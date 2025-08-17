Скончался Теренс Стэмп — актер из «Звездных войн» и «Супермена»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На 88-м году жизни скончался Теренс Стэмп
На 88-м году жизни скончался Теренс Стэмп Фото:

Американский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в фильмах «Супермен» и «Звездные войны», скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи артиста.

«Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей долгие годы», — сказано в сообщении. При этом причины смерти Стэмпа не уточняются.

Теренс Стэмп начал свою карьеру в 1960-х годах в Лондоне. Первая крупная роль актера — в фильме «Билли Бад», за которую он был номинирован на премию «Оскар». Наибольшую известность артисту принесли образы генерала Зода в картинах «Супермен» и «Супермен-2». В 1999 году он исполнил роль канцлера Вэлорума в ленте «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в фильмах «Супермен» и «Звездные войны», скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи артиста. «Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей долгие годы», — сказано в сообщении. При этом причины смерти Стэмпа не уточняются. Теренс Стэмп начал свою карьеру в 1960-х годах в Лондоне. Первая крупная роль актера — в фильме «Билли Бад», за которую он был номинирован на премию «Оскар». Наибольшую известность артисту принесли образы генерала Зода в картинах «Супермен» и «Супермен-2». В 1999 году он исполнил роль канцлера Вэлорума в ленте «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...