Скончался Теренс Стэмп — актер из «Звездных войн» и «Супермена»

Американский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в фильмах «Супермен» и «Звездные войны», скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи артиста.
«Он оставил после себя выдающиеся работы, как актерские, так и писательские, которые будут продолжать трогать и вдохновлять людей долгие годы», — сказано в сообщении. При этом причины смерти Стэмпа не уточняются.
Теренс Стэмп начал свою карьеру в 1960-х годах в Лондоне. Первая крупная роль актера — в фильме «Билли Бад», за которую он был номинирован на премию «Оскар». Наибольшую известность артисту принесли образы генерала Зода в картинах «Супермен» и «Супермен-2». В 1999 году он исполнил роль канцлера Вэлорума в ленте «Звездные войны. Эпизод I — Скрытая угроза».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.