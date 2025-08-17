Трамп согласился, что Украине следует отказаться от территорий в пользу России

Трамп заявил, что затягивание конфликта приведет к потерям территорий
Трамп заявил, что затягивание конфликта приведет к потерям территорий

Президент США Дональд Трамп поддержал идею о том, что Украине следует уступить территории России. Репост такого сообщения сделал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

«Украина должна быть готова уступить часть территории России», — сказано в сообщении. Кроме того, Трамп подчеркнул, что затягивание военного конфликта приведет к дальнейшим потерям территорий.

Ранее президент неоднократно выражал мнение о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине. В окружении Трампа также отмечают, что его подход к украинскому вопросу отличается от предыдущей политики администрации США.

