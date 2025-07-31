ВСУ готовятся к масштабному десанту у побережья Херсонской области

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Наблюдается активность ВСУ в районах Тендровской и Кинбурнской кос
Наблюдается активность ВСУ в районах Тендровской и Кинбурнской кос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ рассматривают возможность проведения крупномасштабной десантной операции на побережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области», — рассказал Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что  основная активность противника наблюдается в районах Тендровской и Кинбурнской кос, где сосредоточены дроны и средства радиоэлектронной борьбы из-за расположения FPV-центра в Очакове.

По словам губернатора, планы противника известны российским военным. Подразделения ВС  РФ удерживают передовые позиции, ведется контроль ситуации с помощью беспилотников, вражеские дроны уничтожаются, а зоны их активности поэтапно очищаются с применением артиллерии.

Ранее британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис заявил, что в течение ближайших шести месяцев ВСУ будут вынуждены отступить на правый берег Днепра. У них отсутствует достаточное количество ресурсов для организации эффективной оборонительной линии.

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ВСУ рассматривают возможность проведения крупномасштабной десантной операции на побережье Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Киевский режим продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области», — рассказал Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что  основная активность противника наблюдается в районах Тендровской и Кинбурнской кос, где сосредоточены дроны и средства радиоэлектронной борьбы из-за расположения FPV-центра в Очакове. По словам губернатора, планы противника известны российским военным. Подразделения ВС  РФ удерживают передовые позиции, ведется контроль ситуации с помощью беспилотников, вражеские дроны уничтожаются, а зоны их активности поэтапно очищаются с применением артиллерии. Ранее британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис заявил, что в течение ближайших шести месяцев ВСУ будут вынуждены отступить на правый берег Днепра. У них отсутствует достаточное количество ресурсов для организации эффективной оборонительной линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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