17 августа 2025

Путин подарил мотолюбителю с Аляски новый «Урал»

Уоррену подарок Путина стал неожиданностью
Уоррену подарок Путина стал неожиданностью Фото:

Президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал» через российских дипломатов. О необычном подарке сообщил в эфире телеканала «Россия» шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

«Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи», — прокомментировал американец свой новый мотоцикл. Уоррен добавил, что новый «Урал» значительно превосходит его прежний транспорт. Марку Уоррену подарок стал неожиданностью.

Путин не впервые проявляет внимание к жителям Аляски. В ходе своего визита в Анкоридж президент РФ передал в дар местной епархии две иконы: одну с изображением преподобного Германа Аляскинского, а вторую — с образом Успения Пресвятой Богородицы, напоминает телеканал 360.

