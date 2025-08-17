Путин подарил мотолюбителю с Аляски новый «Урал»

Президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал» через российских дипломатов. О необычном подарке сообщил в эфире телеканала «Россия» шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
«Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи», — прокомментировал американец свой новый мотоцикл. Уоррен добавил, что новый «Урал» значительно превосходит его прежний транспорт. Марку Уоррену подарок стал неожиданностью.
Путин не впервые проявляет внимание к жителям Аляски. В ходе своего визита в Анкоридж президент РФ передал в дар местной епархии две иконы: одну с изображением преподобного Германа Аляскинского, а вторую — с образом Успения Пресвятой Богородицы, напоминает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.