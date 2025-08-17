17 августа 2025

В Госдуме опровергли введение новых запретов для дачников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшее время для владельцев дач условия их использования останутся прежними
В ближайшее время для владельцев дач условия их использования останутся прежними Фото:

Изменения в законодательстве о садоводстве, которые начнут действовать с 1 сентября, имеют разъясняющий характер и не вводят дополнительных ограничений. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»).

«Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года. То есть с момента вступления в силу действующего закона», который так и называется — «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», — рассказала Оглоблина в беседе с ТАСС.

Изменения, вступающие 1 сентября 2025 года, носят уточняющий характер. Они направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и рядом федеральных законов, уточнила эксперт.

Ранее, 22 июля 2025 года, Госдума приняла закон, запрещающий отчуждение садовых и огородных участков отдельно от находящихся на них построек. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года и направлен на устранение правовых нестыковок в регулировании садоводства, что должно минимизировать путаницу при оформлении недвижимости и кадастровом учете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Изменения в законодательстве о садоводстве, которые начнут действовать с 1 сентября, имеют разъясняющий характер и не вводят дополнительных ограничений. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»). «Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года. То есть с момента вступления в силу действующего закона», который так и называется — «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», — рассказала Оглоблина в беседе с ТАСС. Изменения, вступающие 1 сентября 2025 года, носят уточняющий характер. Они направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и рядом федеральных законов, уточнила эксперт. Ранее, 22 июля 2025 года, Госдума приняла закон, запрещающий отчуждение садовых и огородных участков отдельно от находящихся на них построек. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года и направлен на устранение правовых нестыковок в регулировании садоводства, что должно минимизировать путаницу при оформлении недвижимости и кадастровом учете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...