Трамп раскрыл секрет быстрого прекращения конфликта на Украине

Трамп: Зеленский должен отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Зеленский должен отказаться от вступления в НАТО, заявил Трамп
Зеленский должен отказаться от вступления в НАТО, заявил Трамп
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить конфликт в кратчайшие сроки, если бы согласился отказаться от претензий на Крым и планов по вступлению в НАТО. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.

"Президент Украины Зеленский может практически немедленно прекратить конфликт, если захочет", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что для этого украинскому лидеру нужно отказаться от требований касательно Крыма и намерений вступить в НАТО.

18 августа президент Украины отправится в Вашингтон для обсуждения результатов переговоров между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. На встрече также примут участие канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, президент Франции, премьер-министр Италии, президент Финляндии, глава Еврокомиссии и генеральный секретарь НАТО.

