Пермский футбольный клуб «Амкар» прервал серию поражений, обыграв нижегородскую «Волну» со счетом 2:1. Матч состоялся в Заволжье 17 августа в рамках 17-го тура Второй лиги Дивизиона Б.
«Хороший матч провели обе команды. Мы играли хорошо и контролировали игру. Жаль пропустили со стандарта. Котик вернулся и сразу забил — для нас это важно. Болельщики здорово поддерживали. Теперь готовимся к Кубку России», — сказал главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Александр Кульчий. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Голы в составе гостей забили Артем Котик, недавно вернувшийся в команду, и Даниил Зуев, оформившие преимущество уже к 24-й минуте игры. Хозяева поля, занимающие третье место в турнирной таблице, смогли ответить лишь одним мячом во втором тайме.
Эта победа стала для «Амкара» первой после двух поражений подряд. Несмотря на успешный результат, пермская команда сохранила вторую строчку в чемпионате, отставая от лидера — «Химика» из Дзержинского — на три очка.
