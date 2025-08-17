17 августа 2025

Пермский «Амкар» прервал серию поражений победой над «Волной». Видео

ФК «Амкар-Пермь» обыграл нижегородскую «Волну» и сохранил второе место в лиге
«Амкар» взял три очка в гостях у одного из лидеров лиги
Пермский футбольный клуб «Амкар» прервал серию поражений, обыграв нижегородскую «Волну» со счетом 2:1. Матч состоялся в Заволжье 17 августа в рамках 17-го тура Второй лиги Дивизиона Б.

«Хороший матч провели обе команды. Мы играли хорошо и контролировали игру. Жаль пропустили со стандарта. Котик вернулся и сразу забил — для нас это важно. Болельщики здорово поддерживали. Теперь готовимся к Кубку России», — сказал главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Александр Кульчий. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Голы в составе гостей забили Артем Котик, недавно вернувшийся в команду, и Даниил Зуев, оформившие преимущество уже к 24-й минуте игры. Хозяева поля, занимающие третье место в турнирной таблице, смогли ответить лишь одним мячом во втором тайме.

Эта победа стала для «Амкара» первой после двух поражений подряд. Несмотря на успешный результат, пермская команда сохранила вторую строчку в чемпионате, отставая от лидера — «Химика» из Дзержинского — на три очка.

