«Сохраняйте бдительность»: какие регионы ввели режим беспилотной опасности этой ночью

Несколько российских регионов этой ночью ввели режим беспилотной опасности на своих территориях из-за предполагаемой атаки украинских беспилотников по РФ. Жителей просят сохранять спокойствие и бдительность. Какие регионы предупредили о потенциальной угрозе БПЛА — в материале URA.RU. 

Пензенская область

Губернатор Олег Мельниченко объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области в 04:49 мск. В целях безопасности временно ограничена работа мобильного интернета. Для экстренной связи доступен номер 112. Также введен план «Ковер», ограничивающий прием и выпуск воздушных судов в регионе.

Ставропольский край

Глава Ставропольского края края Владимир Владимиров к четырем утра (мск) также сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» в своем telegram-канале. Он отметил, что жителям рекомендуется следить за обстановкой и при необходимости обращаться по номеру экстренных служб 112.

Липецкая область

Липецкая область этой ночью перешла сначала на желтый, а затем на красный уровень опасности из-за угрозы атак БПЛА. Особое внимание уделено городам и районам, включая Липецк, Грязинский и другие. Об этом предупредил губернатор Игорь Артамонов в районе четырех утра (мск).

Воронежская область

Воронежский глава Александр Гусев также сообщил о повышенной угрозе атак БПЛА в своем регионе. По его словам, особенно тревожная ситуация складывается в Кантемировском районе, где была объявлена непосредственная угроза удара. Жителям рекомендуется оставаться в помещениях и избегать окон, добавил он к трем ночи (мск).

Тамбовская область

В Тамбовской области также объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в МЧС.

Здесь не летают самолеты

В аэропортах Пензы и Тамбова (Донское) с 18 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. По информации Росавиации, ограничения распространяются на все типы воздушных судов.

В ведомстве отметили, что пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов у авиаперевозчиков или в справочных службах аэропортов. Отдельно подчеркивается, что сроки снятия ограничений будут зависеть от оперативной обстановки. 

