Стало известно, когда в новом Пермском зоопарке построят акватеррариум

В Пермском зоопарке продолжается реализация второго этапа строительных работ, в рамках которого предусмотрено сооружение акватеррариума. К основному этапу строительных и монтажных работ планируется приступить в 2026 году.
«В настоящее время ведется проектирование будущего объекта. Осуществляются подготовительные мероприятия на строительной площадке», — пишет Business Class со ссылкой на Министерство строительства Пермского края.
URA.RU сообщало о том, площадь данного объекта будет увеличена почти в два раза по сравнению с первоначальными планами и превысит 3,5 тысячи квадратных метров. В здании будет установлено современное оборудование, позволяющее создать оптимальные условия для проживания морских животных, змей и рептилий.
Помимо основных экспозиций, в акватеррариуме предусмотрено размещение лабораторий, мастерских, инсектария для разведения насекомых. Кроме того, там разместится виварий, предназначенный для научного содержания животных.
