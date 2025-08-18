Десятки дронов атаковали Россию: карта ударов БПЛА за 18 августа

Минобороны: средства ПВО сбили 23 дрона над Россией

18 августа 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

В ночь на 18 августа ВСУ запустили по России 23 беспилотника. Все они были успешно сбиты, отметили в Минобороны РФ. Также российские регионы вводили режим беспилотной опасности и ограничивали перелеты. Карта ударов БПЛА — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: карта ударов БПЛА Десятки дронов над Россией В ночь с 17 на 18 августа средства ПВО России перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника, атаковавших различные регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сообщение размещено в официальном telegram-канале ведомства. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА», — уточнили в Минобороны РФ. По данным министерства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Тамбовской областью — восемь аппаратов. Еще пять дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, два — над Черным морем. Кроме того, по два беспилотника были перехвачены над территориями Белгородской и Ростовской областей, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Регионы были готовы В ночь на 18 августа в ряде российских регионов также был введен режим «Беспилотная опасность» из-за предполагаемой атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы и региональные ведомства в официальных telegram-каналах и пресс-службах. Глава Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении режима в 04:49 мск, пояснив, что для безопасности жителей временно ограничена работа мобильного интернета, а экстренная связь доступна по номеру 112. Также в регионе действовал план «Ковер», который ограничивал перелеты. Через два часа все ограничения были сняты. О введении аналогичного режима сообщил и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Затем режим опасности также был отменен. В Липецкой области ночью был сначала установлен желтый, а затем и красный уровень опасности из-за угрозы атак БПЛА — особое внимание уделяется Липецку и Грязинскому району. Губернатор Игорь Артамонов спустя несколько часов снял режим. В Воронежской области глава региона Александр Гусев подчеркивал, что наиболее тревожной остается ситуация в Кантемировском районе, где была объявлена непосредственная угроза удара, и попросил жителей оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. В Тамбовской области режим воздушной тревоги объявлен региональным МЧС.

