Десятки дронов атаковали Россию: карта ударов БПЛА за 18 августа

В ночь на 18 августа ВСУ запустили по России 23 беспилотника. Все они были успешно сбиты, отметили в Минобороны РФ. Также российские регионы вводили режим беспилотной опасности и ограничивали перелеты. Карта ударов БПЛА — в материале URA.RU.
Десятки дронов над Россией
В ночь с 17 на 18 августа средства ПВО России перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника, атаковавших различные регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сообщение
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА», — уточнили в Минобороны РФ. По данным министерства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Тамбовской областью — восемь аппаратов.
Еще пять дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, два — над Черным морем. Кроме того, по два беспилотника были перехвачены над территориями Белгородской и Ростовской областей, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Регионы были готовы
В ночь на 18 августа в ряде российских регионов также был введен режим «Беспилотная опасность» из-за предполагаемой атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы и региональные ведомства в официальных telegram-каналах и пресс-службах.
Глава Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении режима в 04:49 мск, пояснив, что для безопасности жителей временно ограничена работа мобильного интернета, а экстренная связь доступна по номеру 112. Также в регионе действовал план «Ковер», который ограничивал перелеты. Через два часа все ограничения были
О введении аналогичного режима сообщил и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Затем режим опасности также был
В Липецкой области ночью был сначала установлен желтый, а затем и красный уровень опасности из-за угрозы атак БПЛА — особое внимание уделяется Липецку и Грязинскому району. Губернатор Игорь Артамонов спустя несколько часов снял режим.
В Воронежской области глава региона Александр Гусев подчеркивал, что наиболее тревожной остается ситуация в Кантемировском районе, где была объявлена непосредственная угроза удара, и попросил жителей оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. В Тамбовской области режим воздушной тревоги объявлен региональным МЧС.
