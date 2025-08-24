В ХМАО жители скупают квартиры под аренду по дешевой ипотеке

В Ханты-Мансийском автономном округе у жителей набирает популярность покупка однокомнатных квартир в новостройках по льготной семейной ипотеке. За счет низкой ставки югорчане приобретают однушки, чтобы зарабатывать на сдаче их в аренду. Тренд на рынке жилья URA.RU обсудило с экспертом по недвижимости из Сургута Денисом Кравцовым.
«В этом году очень много людей, которые хотят успеть воспользоваться семейной ипотекой не только для расширения, а рассматривают именно как инвестицию. Покупают квартиры, которые будут в будущем сдавать в аренду. Чаще это даже иногородние клиенты из ближайших к Сургуту городов», — поделился наблюдением в разговоре с журналистом агентства Кравцов.
Покупатели в качестве стартового капитала используют как накопления, так и детские выплаты от государства. Получить семейную ипотеку под 6% могут семьи, в которых есть дети до семи лет. Сейчас же нередко югорчане стали интересоваться именно однокомнатными квартирами.
«Почти каждая сделка — это поиск однокомнатных квартир. Это инвест-варианты. Временное вложение, чтобы позже взять что-то лучше — сейчас сдавать это жилье, а потом продать и купить все что необходимо», — поясняет эксперт.
