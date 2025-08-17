17 августа 2025

В Пермском крае мэр, к которому были вопросы, подал в отставку

Глава округа в Пермском крае Хаертдинов уходит в отставку
Из-за недовольства работой чиновника местные жители выходили митинговать
Из-за недовольства работой чиновника местные жители выходили митинговать

Глава Нытвенского округа (Пермский край) уходит в отставку. Речь идет о Ринате Хаертдинове. 

«Он подал заявление об уходе с занимаемой должности. Это происходит досрочно», — сообщил URA.RU источник в политэлитах региона. 

Вопрос о его отставке депутаты местной думы планируют рассмотреть 20 августа. Временно исполнять обязанности главы муниципалитета будет заместитель руководителя округа Александр Попов.

В июле 2025 года URA.RU cо ссылкой на источник в краевой политтусовке уже сообщало, что чиновник ушел в отпуск. Из него он не вернулся на прежнюю должность.

Работа Хаертдинова еще с 2024 года вызывала вопросы у краевых властей и местных элит, но, по информации источников агентства, ему давали шанс исправить недочеты. Кулуарные разговоры об отставке Хаертдинова вновь возобновились в июне. Одной из возможных причин инсайдеры агентства называют недовольство краем к качеству благоустройства содержания объектов в территории. Также обеспокоенность руководства региона вызвала ситуация в крупном поселке Уральский, где недовольные работой Хаертдинова жители вышли на митинг с требованием отправить его в отставку.

Ринат Хаертдинов занимает пост главы Нытвы с 2015 года. Ранее он был первым заместителем главы районной администрации, а также работал в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Последнее продление его полномочий состоялось в декабре 2024 года по решению местной думы.

