Слова из сленга тиктокеров попали в Кембриджский словарь

В число новых слов, вошедших в Кембриджский словарь этого года вошли слова «скибиди», «тредвайф» и «делулу». Это связано с возрастающим влиянием социальной сети Tik Tok на молодежь и английский язык. О внесении этих слов заявил руководитель лексической программы Колин Макинтош.
«Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом и фиксировать его в словаре очень увлекательно», — сказал Макинтош. Его слова приводит The Guardian.
Сообщается, что слово «Скибиди» (skibidi) может иметь такие значения как «крутой» или «плохой». «Тредвайф»(tradwife) — это образ традиционной жены, которая любит свою семью, ведение домашнего хозяйства и публикует посты в социальных сетях. И «Делулу» (delulu) — вера в нечто нереальное, что воспринимается как истинное просто потому, что человек в это верит. Последнее является сокращением от слова «delusional», что в переводе — «бредовый».
