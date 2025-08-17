Мэр Екатеринбурга раскрыл, сколько человек посетили День города

В Екатеринбурге праздничные концерты в честь 302-летия города 16 августа собрали около 250 тысяч человек на различных площадках. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.
«Непосредственно в День города, 16 августа, на всех площадках было около 250 тысяч жителей и гостей уральской столицы», — следует из поста. В течение фестивальной недели, стартовавшей со Дня строителя (9 августа), локации посетили более 500 тысяч человек.
По словам Орлова, ключевыми событиями Дня города стали открытие спортивного квартала «Архангел Михаил» и двухдневный фестиваль «Энергия РМК», который собрал около 100 тысяч человек. «Благодарю все службы, которые были задействованы в организации мероприятий, за слаженную работу», — подчеркнул мэр.
Помимо этого, в этот день был организован бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта. Им воспользовались порядка 650 тысяч пассажиров. Подробнее о том, как Екатеринбург отметил день рождения, — в отдельном материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!