17 августа 2025

Мэр Екатеринбурга раскрыл, сколько человек посетили День города

На День города в Екатеринбурге пришли 250 тысяч человек
Салют был из 500 залпов
Салют был из 500 залпов Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

В Екатеринбурге праздничные концерты в честь 302-летия города 16 августа собрали около 250 тысяч человек на различных площадках. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.

«Непосредственно в День города, 16 августа, на всех площадках было около 250 тысяч жителей и гостей уральской столицы», — следует из поста. В течение фестивальной недели, стартовавшей со Дня строителя (9 августа), локации посетили более 500 тысяч человек.

По словам Орлова, ключевыми событиями Дня города стали открытие спортивного квартала «Архангел Михаил» и двухдневный фестиваль «Энергия РМК», который собрал около 100 тысяч человек. «Благодарю все службы, которые были задействованы в организации мероприятий, за слаженную работу», — подчеркнул мэр.

Помимо этого, в этот день был организован бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта. Им воспользовались порядка 650 тысяч пассажиров. Подробнее о том, как Екатеринбург отметил день рождения, — в отдельном материале URA.RU.

