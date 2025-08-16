В Екатеринбурге отгремел День города — в этом году уральской столице исполнилось 302 года. Секретным гостем и подарком для горожан стало выступление Артура Пирожкова, одним из главных событий стал концерт Алсу на Плотинке. Не обошлось и без уже традиционного ливня и красивого салюта. URA.RU подвело фотоитоги дня.
Открытие молодежного кластера "Салют"
Торжественный запуск нового кластера прошел в День города. На данный момент свои двери открыла первая очередь креативного кластера — 900 квадратных метров Кофейня, современный зал на двести зрителей, магазин уральского мерча расположены на первом этаже здания.
Второй этаж планируется запустить в следующем году. Также с торца с торца здания появился новенький медиаэкран. На открытии кластера присутствовали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, мэр города Алексей Орлов и глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.
Возложение цветов к памятнику Татищева и де Геннина
Днем возле памятника основателям города собралась вся политическая элита Екатеринбурга и области Среди них: врио губернатора Денис Паслер, спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр города Алексей Орлов и председатель екатеринбургской гордумы Анна Гурарий. К слову, Паслер возложил цветы вместе с 97-летним ветераном Николаем Чудиновым.
Присутствовал также митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и главы национальных диаспор — председатель Духовного управления мусульман в регионе Ашарин Абдуль-Куддус и главный раввин области Азриэль Зелиг Ашкенази.
Старт Дня города!
На главной сцене приглашенные артисты исполнили композицию, посвященную Екатеринбургу. Затем с 302-летием горожан поздравили Денис Паслер, Алексей Орлов, Людмила Бабушкина и Анна Гурарий. Екатеринбуржцы, принимая поздравления, успевали выстраиваться в очереди за свежим шашлыком.
Городская свадьба
На главной сцене в этом году брак решили заключить 25 пар. Молодожены представили свои семьи, публично «заключили брак» и скрепили его супружеским поцелуем. Главным призом стал сертификат на свадебное путешествие от компании «Сима-Лэнд».
Его счастливыми обладателями стали юристы Антон и Ирина Трунины. Впервые в истории конкурса молодую пару победителей отправят отдыхать бизнес-классом.
Фестиваль "Энергия РМК"
На Дне города он прошел впервые. Горожане и гости города массово ринулись туда к вечеру, когда на сцену стали выходить Big Baby Tape, Леша Свик, Мот.
Открытие фестиваля началось с движения колонны спортсменов — больше 1000 человек прошлись с флагами спортивных направлений, которые развивают в РМК. Во главе колонны спортсмены Петр Ян и Иван Штырков.
В открытии площадки приняли участие полпред президента Артем Жога, Денис Паслер, Алексей Орлов, секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев и телеведущий Владимир Соловьев. Неожиданными хедлайнерами стали Артур Пирожков (Александр Ревва), Михаил Галустян, Тимур Батрудинов, Роман Постовалов и DJ Smash. В первый день фестиваль посетили 83 тысячи человек.
Финал конкурса "Мисс Екатеринбург"
За путевку в Японию в этом году боролись 14 прекрасных дам. Среди конкурсанток были врач, скрипачка и телеведущая. Девушки традиционно отвечали на вопросы о поддержке, идеалах красоты и сложностях участия в конкурсе и чуть менее традиционно дефилировали под уральский рок.
Приз зрительских симпатий на «Мисс Екатеринбург» получила 24-летняя Марина Калужникова. Победительницей стала Зоя Белоногова.
В свои 19 лет девушка уже является мастером спорта по художественной гимнастике и чемпионкой Уральского федерального округа. Корону самой красивой и талантливой девушке города вручили мэр Алексей Орлов и финалистка прошлого года Алена Козлова.
Алсу зажгла на Плотинке
На главной сцене певица исполнила 10 песен, среди них «Зимний сон», «Иногда», «Свет в твоем окне». Ей подпевали тысячи екатеринбуржцев. Выступление Алсу стало частью финала конкурса «Мисс Екатеринбург».
Салют из 500 залпов
В конце праздника на акватории городского пруда традиционно запустили праздничный салют. В этом году он радовал горожан целых шесть минут. Залпы, между прочим, были в виде распускающихся цветов.
