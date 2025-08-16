16 августа 2025

Внезапное появление Артура Пирожкова, ливень и «цветочный салют»: как Екатеринбург отметил День города

Екатеринбург ярко отметил свое 302-летие
Екатеринбург отметил 302-летие
В Екатеринбурге отгремел День города — в этом году уральской столице исполнилось 302 года. Секретным гостем и подарком для горожан стало выступление Артура Пирожкова, одним из главных событий стал концерт Алсу на Плотинке. Не обошлось и без уже традиционного ливня и красивого салюта. URA.RU подвело фотоитоги дня.

Открытие молодежного кластера "Салют"

Торжественный запуск нового кластера прошел в День города. На данный момент свои двери открыла первая очередь креативного кластера — 900 квадратных метров Кофейня, современный зал на двести зрителей, магазин уральского мерча расположены на первом этаже здания.

Второй этаж планируется запустить в следующем году. Также с торца с торца здания появился новенький медиаэкран. На открытии кластера присутствовали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, мэр города Алексей Орлов и глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. 

Возложение цветов к памятнику Татищева и де Геннина

Днем возле памятника основателям города собралась вся политическая элита Екатеринбурга и области Среди них: врио губернатора Денис Паслер, спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр города Алексей Орлов и председатель екатеринбургской гордумы Анна Гурарий. К слову, Паслер возложил цветы вместе с 97-летним ветераном Николаем Чудиновым.

Присутствовал также митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и главы национальных диаспор — председатель Духовного управления мусульман в регионе Ашарин Абдуль-Куддус и главный раввин области Азриэль Зелиг Ашкенази.

Старт Дня города!

На главной сцене приглашенные артисты исполнили композицию, посвященную Екатеринбургу. Затем с 302-летием горожан поздравили Денис Паслер, Алексей Орлов, Людмила Бабушкина и Анна Гурарий. Екатеринбуржцы, принимая поздравления, успевали выстраиваться в очереди за свежим шашлыком. 

Городская свадьба

На главной сцене в этом году брак решили заключить 25 пар. Молодожены представили свои семьи, публично «заключили брак» и скрепили его супружеским поцелуем. Главным призом стал сертификат на свадебное путешествие от компании «Сима-Лэнд».

Его счастливыми обладателями стали юристы Антон и Ирина Трунины. Впервые в истории конкурса молодую пару победителей отправят отдыхать бизнес-классом. 

Фестиваль "Энергия РМК"

На Дне города он прошел впервые. Горожане и гости города массово ринулись туда к вечеру, когда на сцену стали выходить Big Baby Tape, Леша Свик, Мот.

Открытие фестиваля началось с движения колонны спортсменов — больше 1000 человек прошлись с флагами спортивных направлений, которые развивают в РМК. Во главе колонны спортсмены Петр Ян и Иван Штырков.

В открытии площадки приняли участие полпред президента Артем Жога, Денис Паслер, Алексей Орлов, секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев и телеведущий Владимир Соловьев. Неожиданными хедлайнерами стали Артур Пирожков (Александр Ревва), Михаил Галустян, Тимур Батрудинов, Роман Постовалов и DJ Smash. В первый день фестиваль посетили 83 тысячи человек. 

Финал конкурса "Мисс Екатеринбург"

За путевку в Японию в этом году боролись 14 прекрасных дам. Среди конкурсанток были врач, скрипачка и телеведущая. Девушки традиционно отвечали на вопросы о поддержке, идеалах красоты и сложностях участия в конкурсе и чуть менее традиционно дефилировали под уральский рок. 

Приз зрительских симпатий на «Мисс Екатеринбург» получила 24-летняя Марина Калужникова. Победительницей стала Зоя Белоногова.

В свои 19 лет девушка уже является мастером спорта по художественной гимнастике и чемпионкой Уральского федерального округа. Корону самой красивой и талантливой девушке города вручили мэр Алексей Орлов и финалистка прошлого года Алена Козлова.

Алсу зажгла на Плотинке

На главной сцене певица исполнила 10 песен, среди них «Зимний сон», «Иногда», «Свет в твоем окне». Ей подпевали тысячи екатеринбуржцев. Выступление Алсу стало частью финала конкурса «Мисс Екатеринбург».

Салют из 500 залпов

В конце праздника на акватории городского пруда традиционно запустили праздничный салют. В этом году он радовал горожан целых шесть минут. Залпы, между прочим, были в виде распускающихся цветов. 

