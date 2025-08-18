На Украине раскритиковали делегацию Зеленского на встрече с Трампом

Дубинский: делегация ЕС, с которой Зеленский встретится с Трампом, слаба
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Делегация Зеленского едет капитулировать в Белый дом, считает Дубинский
Делегация Зеленского едет капитулировать в Белый дом, считает Дубинский Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

На Украине выразили обеспокоенность составом европейской делегации, сопровождающей украинского лидера Владимира Зеленского в США. Как заявил находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский, делегация, которая примет участие во встрече с американским президентом Дональдом Трампом, выглядит крайне слабой.

«Делегация капитуляции», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он раскритиковал состав участников, назвав его неспособным противостоять России.

В делегацию Зеленского вошли представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится на фоне обсуждения итогов недавних переговоров американского и российского лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине выразили обеспокоенность составом европейской делегации, сопровождающей украинского лидера Владимира Зеленского в США. Как заявил находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский, делегация, которая примет участие во встрече с американским президентом Дональдом Трампом, выглядит крайне слабой. «Делегация капитуляции», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он раскритиковал состав участников, назвав его неспособным противостоять России. В делегацию Зеленского вошли представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне состоится на фоне обсуждения итогов недавних переговоров американского и российского лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...