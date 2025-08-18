В мессенджере Max можно будет пользоваться Сферумом

Сферум начнет работать в Max с нового учебного года
В Сферуме через MAX можно настроить безопасный режим
В Сферуме через MAX можно настроить безопасный режим Фото:

В Москве в рамках «Всероссийского совещания региональных министров образования» объединились коммуникационный сервис Сферум и национальный мессенджер Max. Новый цифровой проект поддержан Минпросвещения России и стартует с началом 2025-2026 учебного года.

«Интеграция Сферума в национальный мессенджер Мax — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова приводятся на официальном сайте Минпросвещения. Интеграция Сферума в Мax стала ответом на запросы педагогов, родителей и учеников, собранные в течение года. Особое внимание уделено вопросам приватности: в Сферуме через Мax можно настроить безопасный режим и индивидуальные параметры конфиденциальности, обеспечивая комфортную коммуникацию для всех участников образовательного процесса.

В национальном мессенджере Мax будут доступны основные функции Сферума: чаты, интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора», а также чат-бот программы «Пушкинская карта». Для педагогов предусмотрен расширенный функционал и специальный знак отличия — академическая шапочка.

В образовательном пространстве Сферума уже работает чат-бот «Предложения Министру просвещения РФ». Через него педагоги могут напрямую направлять свои вопросы и предложения главе ведомства Сергею Кравцову, что способствует более эффективной обратной связи между школами и министерством.

Среди новых возможностей — единый доступ к образовательным ресурсам через ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа». Пользователи смогут просматривать оценки, расписание, домашние задания, а также обмениваться и подписывать важные школьные документы, такие как справки для экскурсий или об отсутствии на уроках.

Запуск Сферума в Мax пройдет поэтапно: с 25 августа 2025 года образовательное пространство станет доступно в шести пилотных регионах — Татарстане, Алтае, Марий Эл, Владимирской и Тверской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. С 15 сентября сервис начнет работать во всех регионах России. Для помощи в освоении новых возможностей в национальном мессенджере создан специальный чат-бот «Сферум», который поможет настроить учебный профиль и ответит на вопросы пользователей.

