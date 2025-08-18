Свердловским мэрам дали послабление на выборах губернатора

Главы свердловских городов скоро получат новые установки по подготовке к выборам губернатора, которые пройдут 12-14 сентября. Как рассказали URA.RU несколько источников, с них снимут KPI по явке.
«Новые установки проговорил [политический вице-губернатор Олег] Чемезов на заседании технологического штаба. Ссылался на данные последней социологии. Якобы цифры по „качеству“ голосования хорошие, явку можно не гнать. Иначе это будет в ущерб качеству», — рассказал первый собеседник.
По словам второго, цифры по явке действительно «срезали», в том числе для Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, от городского штаба ждали следующих показателей: «качество» голосования не ниже 65% голосов за Паслера при явке на уровне 35%. Таких показателей в столице никогда не было. «Посыл такой — оставшиеся недели работать на „качество“», — подтвердил еще один собеседник.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).
