Свердловским мэрам дали послабление на выборах губернатора

С мэров в Свердловской области сняли KPI по явке на выборах губернатора
Выборы в Свердловской области пройдут 12-14 сентября
Выборы в Свердловской области пройдут 12-14 сентября
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Главы свердловских городов скоро получат новые установки по подготовке к выборам губернатора, которые пройдут 12-14 сентября. Как рассказали URA.RU несколько источников, с них снимут KPI по явке.

«Новые установки проговорил [политический вице-губернатор Олег] Чемезов на заседании технологического штаба. Ссылался на данные последней социологии. Якобы цифры по „качеству“ голосования хорошие, явку можно не гнать. Иначе это будет в ущерб качеству», — рассказал первый собеседник.

По словам второго, цифры по явке действительно «срезали», в том числе для Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, от городского штаба ждали следующих показателей: «качество» голосования не ниже 65% голосов за Паслера при явке на уровне 35%. Таких показателей в столице никогда не было. «Посыл такой — оставшиеся недели работать на „качество“», — подтвердил еще один собеседник.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).

