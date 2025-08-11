Свердловским мэрам озвучили разные KPI по выборам губернатора

Главы свердловских городов получили разные вводные, каким должен быть процент явки на досрочных выборов губернатора в сентябре. По данным URA.RU, разброс по цифрам составляет от 30% до 45%.
«Если есть уверенность, что на территории получится обеспечить хорошую явку без ущерба для „качества“ голосования [за основного кандидата], ее нужно делать. Там, где уверенности нет, явку можно „сушить“», — объяснил логику осведомленный собеседник. «Ключевой показатель — „качество“ голосования. Он должен быть выше, чем в предыдущие избирательные кампании», — добавил второй.
Ранее URA.RU публиковало результаты социологических исследований, которые проводили по заказу команды основного кандидата — врио главы региона Дениса Паслера («Единая Россия»). В июне 48,1% опрошенных свердловчан говорили, что «точно примут» участие в голосовании. В муниципалитетах, где явку хотят «сушить», результаты могут оказаться непредсказуемыми.
Досрочные выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября. Помимо Паслера в них участвуют депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ) и Александр Каптюг (ЛДПР). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
