Зеленский отверг условия Трампа по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский еще до личной встречи с президентом США Дональдом Трампом публично отверг его условия по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает британская Daily Mail.
«Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, уже отверг условия президента Дональда Трампа по мирному плану с Россией», — пишет Daily Mail. Ранее Трамп выдвинул свои условия для прекращения конфликта: Украина должна отказаться от Крыма и согласиться на невступление в НАТО. По мнению Трампа, эти шаги позволят «почти немедленно» остановить военные действия. Однако Зеленский заявил, что Украина не намерена отказываться от своих территориальных претензий, подчеркнув, что страна стремится к долгосрочному миру, но не любой ценой.
Встреча в Белом доме пройдет в присутствии ряда ключевых мировых лидеров — канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министров Великобритании Кира Стармера и Италии Джорджи Мелони, президента Франции Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других. В феврале 2025 года уже имела место напряженная встреча в Белом доме, когда Трамп резко раскритиковал Зеленского за отказ идти на уступки и призвал прекратить критику в адрес России.
