Свердловчане пострадали при взрыве на заводе в Рязанской области

Сотрудники режевского предприятия «Гефест М» (Свердловская область) пострадали при взрыве на заводе «Эластик» в поселке Лесной (Рязанская область). Свердловчане работали там будучи в командировке, пояснил URA.RU врио мэра Режа Евгений Чепчугов.
«Там [на заводе „Эластик“] была группа командированных. Мы поддерживаем связь непосредственно с предприятием „Гефест М“, которое расположено в нашей территории. Как только точная информация о пострадавших будет получена официально, мы будем действовать, окажем всю возможную помощь», — поделился Чепчугов.
По информации экстренных служб, около 10:30 утра 15 августа на территории «Эластика» произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Здание порохового цеха полностью разрушено. Сразу после инцидента была проведена эвакуация персонала — предприятие покинули свыше 100 сотрудников. Жители поселка Лесной и окрестных районов ранее сообщали о «сильном хлопке», а в некоторых домах от ударной волны выбило стекла. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил гибель пяти человек и сообщил о более чем ста пострадавших. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
