Президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Можно подумать, что эту текущую линию фронта он создал. Он терпит поражение. Это наша территория конституционная. Наши войска там находятся, освободив эту территорию, и он теперь нам выдвигает условия», — заявил Джабаров, его слова приводит Lenta.ru. Он также отметил, что Зеленский не готов к переговорам, если западные СМИ пишут правду.
Ранее газета Financial Times написала о том, что Зеленский готов пойти на уступки для урегулирования конфликта. Указано, что он готов согласиться на него по текущей линии фронта, чтобы не выводит войска из Донбасса.
