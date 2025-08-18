Гладков предложил публиковать данные жителей, превращающих укрытия в туалеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с предложением публиковать персональные данные граждан, использующих укрытия от воздушных атак в качестве туалетов. Об этом он заявил на заседании регионального правительства, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».

«Пусть лучше потом предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных и будем судиться, но покажем героев в кавычках и назовем фамилии, места работы, места проживания. Пусть все посмотрят на них», — сказал Гладков во время трансляции. По его словам, подобные действия отдельных жителей создают угрозу безопасности.

Из-за антиобщественного поведения укрытия могут стать недоступными для людей в критической ситуации, например, во время обстрелов. В связи с этим Гладков поручил управляющим компаниям оборудовать защитные модули видеокамерами.

