Гладков предложил публиковать данные жителей, превращающих укрытия в туалеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с предложением публиковать персональные данные граждан, использующих укрытия от воздушных атак в качестве туалетов. Об этом он заявил на заседании регионального правительства, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте».
«Пусть лучше потом предъявят претензии в рамках нарушения закона о персональных данных и будем судиться, но покажем героев в кавычках и назовем фамилии, места работы, места проживания. Пусть все посмотрят на них», — сказал Гладков во время трансляции. По его словам, подобные действия отдельных жителей создают угрозу безопасности.
Из-за антиобщественного поведения укрытия могут стать недоступными для людей в критической ситуации, например, во время обстрелов. В связи с этим Гладков поручил управляющим компаниям оборудовать защитные модули видеокамерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.