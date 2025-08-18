Бывшие владельцы челябинского «Арианта» снова судятся с властями трех регионов

Бывшие собственники национализированного челябинского холдинга «Ариант» снова судятся с властями трех регионов РФ. Как следует из материалов арбитражного суда, компания бизнесменов Аристовых подала апелляционную жалобу.

«ООО „Группа компаний Ариант“. Апелляционная жалоба», — отмечено на сайте арбитража. Документ инициатор подал в середине августа.

Челябинский суд принял иск в феврале. Однако уже в июле отказал в требованиях. Группа компаний требовала миллион рублей с челябинского минимущества, министерства по управлению имуществом Свердловской области, комитета по управлению госимуществом Кузбасса. Бывшие владельцы агрохолдинга сочли, что понесли убытки из-за незаконных действий органов госвласти.

Иск стал следствием национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Арианта». Генпрокуратура РФ доказала в суде, что ЧЭМК в 1990-х годах национализировали с нарушениями. Решение должно было приниматься на уровне федерального правительства, но сделали это органы власти в регионах. После передачи бизнеса государству семья Аристовых инициировала ряд исков. Однако эти попытки пока не увенчались успехом, и все судебные разбирательства были проиграны. Верховный суд в августе отказался также отказался пересматривать итоги национализации.

Представители бывших владельцев, как и сами Аристовы, с прессой не общаются с прессой. Запросы, отправленные URA.RU, неоднократно остались без ответа.

