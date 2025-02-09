09 февраля 2025

Челябинский суд принял иск экс-владельцев «Арианта» к властям трех регионов

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Суд рассмотрит иск «Арианта»
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Холдинг «Ариант» передают государству

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск о взыскании группой компаний «Ариант» с властей Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью „Группа компаний Ариант“ к Челябинской области в лице минимущества, Свердловской области в лице министерства по управлению имуществом, Кемеровской области в лице комитета по управлению госимуществом о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями органов государственной власти, в размере 1 000 000 рублей. Суд перешел к разбирательству дела в закрытом судебном заседании», — сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для подачи иска ГК «Ариант» стала национализация активов. Из искового заявления следует, что противоправность действий ответчиков установлена вступившим в законную силу решением арбитражного суда Свердловской области.

Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк».

URA.RU направляло в ООО «Ариант» запрос. Ответ не поступил.

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Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск о взыскании группой компаний «Ариант» с властей Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью „Группа компаний Ариант“ к Челябинской области в лице минимущества, Свердловской области в лице министерства по управлению имуществом, Кемеровской области в лице комитета по управлению госимуществом о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями органов государственной власти, в размере 1 000 000 рублей. Суд перешел к разбирательству дела в закрытом судебном заседании», — сообщили в пресс-службе суда. Поводом для подачи иска ГК «Ариант» стала национализация активов. Из искового заявления следует, что противоправность действий ответчиков установлена вступившим в законную силу решением арбитражного суда Свердловской области. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». URA.RU направляло в ООО «Ариант» запрос. Ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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