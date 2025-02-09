Челябинский суд принял иск экс-владельцев «Арианта» к властям трех регионов

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск о взыскании группой компаний «Ариант» с властей Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью „Группа компаний Ариант“ к Челябинской области в лице минимущества, Свердловской области в лице министерства по управлению имуществом, Кемеровской области в лице комитета по управлению госимуществом о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями органов государственной власти, в размере 1 000 000 рублей. Суд перешел к разбирательству дела в закрытом судебном заседании», — сообщили в пресс-службе суда.
Поводом для подачи иска ГК «Ариант» стала национализация активов. Из искового заявления следует, что противоправность действий ответчиков установлена вступившим в законную силу решением арбитражного суда Свердловской области.
Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк».
URA.RU направляло в ООО «Ариант» запрос. Ответ не поступил.
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