Юрист рассказал, как получить перерасчет за сбои в работе мобильного интернета

Перерасчет за сбои в работе мобильного интернета в случае чрезвычайных обстоятельств, на которые может сослаться оператор, например, в случае работы систем ПВО, не получится. Но если сбои произошли по вине оператора связи, то тогда можно попросить компенсацию. Об этом заявил замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Александр Жуков.
«Мобильный интернет — это услуга, которая оказывают по договору. Если сбой произошел по вине компании (например, у нее вышло из строя оборудование), абоненту деньги вернуть обязаны», — заявил Жуков. Его слова приводит aif.ru.
Также он отметил, что для того, чтобы запросить компенсацию, нужно зафиксировать, когда услуги не были оказаны с помощью скриншотов. Следом нужно их приложить к претензии, которую следует отправить мобильному оператору. В случае, если оператор откажется выплачивать компенсацию, то можно обращаться в Роспотребнадзор или в суд.
