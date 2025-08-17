17 августа 2025

Симфонический оркестр исполнит в Сургуте саундтреки из «Гарри Поттера»

Концерт, посвященный Гарри Поттеру, продлится 2 часа
Симфонический оркестр из Новосибирска Lux Aeterna исполнит в Сургуте (ХМАО) саундтреки из серии фильмов о Гарри Поттере. Выступление состоится в октябре. Информация об этом опубликована на сайте сервиса по продаже билетов.

«На концерте вы услышите главные саундтреки из всех фильмов о Гарри Поттере. Их сочинил легендарный оскароносный композитор Джон Уильямс, а позже — Патрик Дойло, Николас Хупер и Александр Деплат», — следует из афиши.

Также с необычными концертом осенью выступит и симфонический оркестр сургутской филармонии. Зрители услышат мелодии из аниме Хаяо Миядзаки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте организуют пилотный концерт с участием вокалоида — виртуального исполнителя, самым известным из которых стала японская артистка Хацунэ Мику. Мероприятие бесплатное, но требует оформления билета.

