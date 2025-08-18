Свердловские полицейские, обвиненные в пытках, ушли на СВО

Оперуполномоченные уголовного розыска полиции Ревды (Свердловская область), которых судят по обвинению в жестоком избиении задержанного, ушли на российскую спецоперацию на Украине. Один из них не выходит на связь, сказал URA.RU адвокат Алексей Зорин.
«На сегодняшний день четверо из пятерых оперативников ушли на СВО, один не смог по семейным обстоятельствам. На протяжении длительного времени от одного из ушедших [на фронт] нет никакой информации, к сожалению, родственники не знают, жив ли он. Несмотря на это, уголовное дело продолжают рассматривать в Ревдинском горсуде в отношении оставшегося на службе в полиции сотрудника», — сказал Зорин.
Один из оперативников добавил: «Мое призвание — служить Родине и защищать граждан. Однако все уголовное дело, несправедливость приговора Свердловского областного суда показывают, что на службе в полиции мы не нужны. На СВО нужнее. Поэтому мы приняли решение пойти в вооруженные силы».
Защита просила о приостановке уголовного дела, поскольку фигуранты обвиняются в том, что избивали задержанного вместе. «Соответственно, рассмотрение дела только в отношении одного из пяти не может быть проведено объективно и всесторонне, и, более того, рассмотрение дела в отношении одного из сотрудников фактически предопределяет судьбу других, при этом они в настоящее время не могут отстаивать свое право на невиновность, участвовать в суде и представлять доказательства», — добавил адвокат.
История началась в 2020 году, когда на ревдинском предприятии «НЛМК-Урал» стали регулярно пропадать дорогостоящие детали от тепловозов. Сыщики, начав расследование, вышли на след подозреваемого. Им оказался слесарь Владимир Верещак. Позже выяснилось, что он продавал краденное местному бизнесмену Шекеневу. Тот, по словам Зорина, признался силовикам, что скупал детали у Верещака. Последний под гнетом предъявленных доказательств сначала сознался в краже, но, выйдя из отдела полиции, как считает защита, оговорил полицейских, чтобы уйти от уголовной ответственности. Верещак заявил, что силовики якобы избивали его, чтобы выбить показания.
«В ходе судебного разбирательства установлено, что версия потерпевших подтверждается только их словами и заинтересованных родственников. А объективные доказательства, напротив, подтверждают невиновность оперативников. В частности, психофизиологическое исследование с использованием полиграфа показало, что полицейские не совершали противоправных действий. Экспертиза шапки, которой потерпевшему якобы затыкали рот, показала, что на ней нет слюны потерпевшего и ДНК оперативников. Также установлено, что наручники, которые якобы применялись к потерпевшему, не могли находиться у оперативников. Часть свидетелей, в том числе друзей потерпевшего, которые виделись с ним непосредственно в день инкриминируемых событий показали, что ни о каких противоправных действиях он им не рассказывал, пил в тот день алкоголь и был веселым», — добавил Зорин.
Учитывая это, в прошлом году суд оправдал силовиков. Однако позже облсуд приговор отменил и направил дело на новый круг.
