17 августа 2025

На форуме в ХМАО анонсировали запуск сервиса помощи через Госуслуги

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Платформа «Добро.рф» готовится запустить сервис совместно с Госуслугами
Платформа «Добро.рф» готовится запустить сервис совместно с Госуслугами Фото:

Платформа «Добро.рф» готовится запустить сервис совместно с «Госуслугами» для помощи жителям и отправки пожертвований. Об этом на съезде руководителей штабов движения «Мы вместе» в Ханты-Мансийске рассказал первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас цифровое время, у нас передовые Госуслуги в стране. Мы с ними тоже сейчас будем еще более плотно работать (с Единым порталом госуслуг). Просто нажал кнопку, нашел, где нужно помочь и помог. Сам смысл: ты можешь сам поучаствовать, можешь кому-то помочь, можешь сделать пожертвование на благое дело», — рассказал первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске стартовал съезд руководителей штабов движения «Мы вместе» и некоммерческих организацией, которые занимаются проектами поддержки бойцов СВО. На форум съехались свыше 100 волонтеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Платформа «Добро.рф» готовится запустить сервис совместно с «Госуслугами» для помощи жителям и отправки пожертвований. Об этом на съезде руководителей штабов движения «Мы вместе» в Ханты-Мансийске рассказал первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас цифровое время, у нас передовые Госуслуги в стране. Мы с ними тоже сейчас будем еще более плотно работать (с Единым порталом госуслуг). Просто нажал кнопку, нашел, где нужно помочь и помог. Сам смысл: ты можешь сам поучаствовать, можешь кому-то помочь, можешь сделать пожертвование на благое дело», — рассказал первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске стартовал съезд руководителей штабов движения «Мы вместе» и некоммерческих организацией, которые занимаются проектами поддержки бойцов СВО. На форум съехались свыше 100 волонтеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...