На форуме в ХМАО анонсировали запуск сервиса помощи через Госуслуги

Платформа «Добро.рф» готовится запустить сервис совместно с «Госуслугами» для помощи жителям и отправки пожертвований. Об этом на съезде руководителей штабов движения «Мы вместе» в Ханты-Мансийске рассказал первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас цифровое время, у нас передовые Госуслуги в стране. Мы с ними тоже сейчас будем еще более плотно работать (с Единым порталом госуслуг). Просто нажал кнопку, нашел, где нужно помочь и помог. Сам смысл: ты можешь сам поучаствовать, можешь кому-то помочь, можешь сделать пожертвование на благое дело», — рассказал первый заместитель председателя Совета Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске стартовал съезд руководителей штабов движения «Мы вместе» и некоммерческих организацией, которые занимаются проектами поддержки бойцов СВО. На форум съехались свыше 100 волонтеров.
