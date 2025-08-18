Правительство анонсировало изменения в российских школах

Правительство анонсировало изменения накануне нового учебного года в российских школах. С этой целью еще в 2024 году построили 130 новых средних образовательных учреждений. Как рассказали эксперты URA.RU, в школах закроют третьи смены, и теперь главная цель — снизить количество вторых смен.
Подготовка школ, колледжей и вузов к новому учебному году стала одной из основных тем оперативного совещания в правительстве. В первую очередь, она касается капитального ремонта и строительства новых образовательных учреждений, которые проводят в рамках национального проекта «Молодежь», напомнил Михаил Мишустин.
«Совсем скоро, 1 сентября, — День знаний. Учебные заведения российских регионов откроют свои двери для миллионов наших школьников, студентов. Конечно, очень важно, чтобы ребята по всей стране учились с интересом и в современных условиях. <…> В прошлом году 18,5 млн ребят приняли свыше 40 тысяч российских школ, из которых более 130 — совсем новые и оснащенные соответствующим оборудованием. Модернизируем также колледжи и техникумы, ведь сейчас все больше молодых людей хотят раньше получить профессию и начать трудиться», — сообщил Мишустин, а затем попросил зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко доложить о развитии образовательной инфраструктуры в стране.
Вице-премьер рассказал, что подготовка школ, колледжей и вузов к новому учебному году окончательно завершится 29 августа. «Для этого, во-первых, по поручению президента в рамках нацпроектов „Семья“, „Молодежь и дети“ активно создают инфраструктуру детских садов, школ, системы СПО и вузов. Сегодня ввели в эксплуатацию 1732 детских сада — это около 250 тысяч мест. К 2030 году построят еще не менее 100 детских садов», — обозначил перспективы Чернышенко.
В этом году к началу осени в разных уголках страны откроют 43 новые школы еще на 40 тысяч мест, а к 2030 году построят не менее 150, а также 12 передовых школ в разных регионах страны, добавил зампред правительства.
«К 1 сентября отремонтируют 837 детсадов и 491 школу. А в рамках масштабной работы по капитальному ремонту колледжей, восстановим 77 объектов, а в следующем — еще порядка 200», — рассказал Чернышенко.
Особое внимание правительство уделяет вопросам инфраструктурного развития вузов. И здесь ключевой проект — это создание сети современных кампусов, отметил он.
«Сегодня по поручению президента реализуют уже 25 таких проектов общей площадью более 3 млн кв. м. Это более 76 тысяч мест для проживания студентов и преподавателей. А к 2036 году число кампусов должно увеличиться до 40. И уже в этом году Минобрнауки определит оставшиеся 15 проектов», — привел цифры Чернышенко.
Модернизация и строительство новых учреждений привели к тому, что спустя много лет в школах практически полностью ликвидировали одну из основных проблем среднего образования — третью смену обучения, рассказала URA.RU директор Института образования Ирина Абанкина.
«Ранее нехватка мест в школах вынуждала учебные заведения работать в третью смену, которая начиналась примерно с 16:00, так как средняя наполняемость классов даже в 35-40 детей не спасала ситуацию. Эту проблему, которая оказывала влияние на качество образования ребенка, удалось решить за счет модернизации школ.
Например, где-то посредством капремонта удалось оптимизировать помещения, то есть сделать их вместительнее для большего числа учеников, а где-то образовательным школам удалось получить дополнительные здания, которые адаптировали под учебный процесс», — сказала Абанкина.
На данный момент третья смена в школах — исключение. В редких случаях таким образом вынуждены работать учреждения Южного федерального округа России. «Это связано с тем, что там высокая рождаемость, а еще серьезный миграционный прирост. Ее также решают путем строительства новых школ и модернизации учреждений.
Помимо классов, особое внимание уделяют совершенствованию досуговых центров, например, музеев и библиотек, которые также можно использовать для учебных занятий», — сообщила Абанкина.
Проблема, которую необходимо решить в перспективе, — вторая учебная смена в школе, считает эксперт. «Активное развитие образовательной структуры, вероятно, решит ее, но есть идея, которая позволит ускорить этот процесс. Ее уже практикуют некоторые учреждения, и она касается кооперации школ с вузами. Например, сейчас ряд городов, и Москва здесь лидер, создают ресурсные центры, куда на несколько месяцев с небольшими перерывами приглашают учеников, где они могут повысить навыки в различных науках. Такая практика повышает качество образования детей и помогает компенсировать недостающие ресурсы в малокомплектных школах», — пояснила она.
Председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков тоже считает, что ликвидация третьей смены в школах повысит качество образования детей. «Ближе к вечеру концентрация ребенка падает, поэтому освоить темы гуманитарных и тем более точных наук ему становится тяжело, что сказывается на его успеваемости. Более того, учеба в третью смену отнимает у него возможность ходить в кружки, где он может получить не просто дополнительные навыки, а еще познакомиться со сверстниками, найти друзей. В общем, третья смена в школе — довольно вредная практика, которая мешает социализации ребенка. Вторая смена, которая начинается примерно после 12:00, создает меньше проблем, но от нее тоже надо избавляться. И та, и другая проблема решается, но все зависит от региона», — сказал Казаков.
