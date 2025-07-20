Приставы изъяли у зятя челябинского олигарха Аристова землю на берегу моря

Александр Кретов лишился участков земли в Краснодарском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству

Приставы изъяли два участка земли у экс-владельца «Арианта», зятя челябинского олигарха Александра Аристова Александра Кретова через арбитражный суд. Как сказано в решении суда, участки находятся в станице Тамань Краснодарского края.

«Обратить взыскание на имущество должника Кретова Александра Владимировича, а именно: — земельные участки по адресу Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, площадь 1 877 и 1 653 квадратных метра. Взыскать с Кретова в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 000 рублей», — сказано в решении арбитражного суда Краснодарского края. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции.

На участках располагаются два коттеджа, принадлежащих Аристовым. У тестя Кретова, Александра Аристова, земельные участки изымают под Челябинском. Здесь под конфискацию попало более 30 га земли, принадлежащим Аристовым и Кретовым.

Исковое заявление о взыскании участков подали судебные приставы в связи с взысканием, наложенным на имущество семей Аристовых, Кретовых и Антиповых в связи с национализацией холдинга «Ариант». Национализация «Арианта» связана с национализацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года предприятия входили в один холдинг. Национализация активов была проведена по требованию Генпрокуратуры РФ.

С семей Аристовых, Кретовых и Антиповых солидарно взыскивают 105 млрд рублей в пользу государства. На все личные активы семей наложен арест. Представители Аристовых, Кретовых и Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.