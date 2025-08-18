По делу телеведущей Лазаревой* планируют допросить двух свидетелей

Адвокат Соловьев: обвинение допросит двух свидетелей по делу Лазаревой*
Допрос свидетелей по делу Лазаревой* запланирован на следующем заседании
Допрос свидетелей по делу Лазаревой* запланирован на следующем заседании Фото:

Обвинение намерено вызвать двух свидетелей для дачи показаний по делу телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом), которую обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом рассказал адвокат Лазаревой Леонид Соловьев.

«На следующем заседании запланирован допрос свидетелей, всего в деле два свидетеля со стороны обвинения», — сообщил Соловьев. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте Лазаревой, обнаружив процессуальные нарушения в действиях предыдущей инстанции. Как следует из судебных материалов, первая инстанция не проверила, объявлена ли телеведущая в международный розыск по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента — выяснилось, что она находится только в федеральном розыске.

Кроме того, Лазарева уже заочно приговорена к 6,5 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Ей также запрещено четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. По данным суда, поводом для уголовного преследования стало интервью телеведущей на одном из YouTube-каналов, где она высказала мнение о допустимости террористических атак в России.

*Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ

