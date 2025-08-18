В Польше назвали плохой идеей размещение войск на Украине

Идея отправки войск на Украину после прекращения боевых действий является неудачной с точки зрения мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.
«Следует также четко подчеркнуть еще один момент: сегодня мы имеем дело с так называемой коалицией желающих. Мы уже могли забыть, что это была за коалиция, а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину. Это не лучшее решение», — сказал Богуцкий в эфире подкаста Poranny ring на YouTube.
Богуцкий напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий категорически не поддерживает идею отправки польских солдат на Украину. Ранее, 13 августа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности реализовать планы по развертыванию сил сдерживания на Украине в случае прекращения огня.
