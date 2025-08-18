В Польше назвали плохой идеей размещение войск на Украине

Богуцкий: отправка войск на Украину не будет способствовать миру
Богуцкий напомнил, что Кароль Навроцкий категорически не поддерживает идею отправки польских солдат на Украину
Богуцкий напомнил, что Кароль Навроцкий категорически не поддерживает идею отправки польских солдат на Украину
Идея отправки войск на Украину после прекращения боевых действий является неудачной с точки зрения мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

«Следует также четко подчеркнуть еще один момент: сегодня мы имеем дело с так называемой коалицией желающих. Мы уже могли забыть, что это была за коалиция, а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину. Это не лучшее решение», — сказал Богуцкий в эфире подкаста Poranny ring на YouTube.

Богуцкий напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий категорически не поддерживает идею отправки польских солдат на Украину. Ранее, 13 августа, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности реализовать планы по развертыванию сил сдерживания на Украине в случае прекращения огня.

