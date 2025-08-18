Жертвами взрыва в Рязанской области стали 24 человека

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего (фото из архива)
Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего (фото из архива)
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

Количество погибших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло — под завалами обнаружено еще одно тело. Об этом сообщает МЧС России. Таким образом, жертвами ЧП стали 24 человека.

«Под завалами обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число погибших достигло 24, пострадавших — 157 человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Взрыв на заводе в Шиловском районе произошел утром 15 августа. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Пострадавшим и семьям погибших будет выплачена компенсация.

