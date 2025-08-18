Декретные 2025: как понять, сколько получишь и как увеличить выплату

В 2025 году каждая будущая мама может рассчитывать на декретные выплаты. Но сколько она получит и какие пособия положены — зависит от статуса, официального дохода и региона. Какие виды выплат существуют, кто их получает и как увеличить сумму пособия — в материале URA.RU.
Какие виды декретных выплат существуют
Пособие по беременности и родам (БиР) — самое основное. Выплачивается в период отпуска по беременности и родам. Размер зависит от среднего дневного заработка за два предыдущих года. Максимальная сумма за 140 дней отпуска в 2025 году составляет 794 355,80 руб. Минимальная — 103 285 руб.
Также платится пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Выплачивается в период ухода за ребенком до 1,5 лет. Размер составляет 40% от среднего заработка, но не менее 9000 рублей и не более 69 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, выплачивается единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель). Предназначено малообеспеченным семьям. Размер фиксированный и составляет 42 600 руб.
Кто и когда получает декретные
Декретные выплаты — это деньги, которые женщина получает именно за период отпуска по беременности и родам. Право на них закреплено в законе (подробнее почитать можно тут), и получить пособие можно не только в случае классической работы «по найму».
Кто имеет право на декретные:
- официально трудоустроенные женщины;
- студентки-очницы;
- военнослужащие по контракту;
- безработные, но только если компания ликвидирована (это важная оговорка — просто уволенным пособие не положено);
- усыновительницы новорожденного (если подпадают под одну из этих категорий).
Если женщина — ИП или самозанятая, у нее будут свои правила получения декретных. Она должна заранее заключить договор добровольного страхования в Соцфонде и хотя бы год платить взносы (МРОТ ? 2,9% ? 12). Если этого не сделано — пособия не будет.
Те, кто совмещают работы, могут рассчитывать на выплату с каждого места работы, но только если два года до декрета они трудились там непрерывно. Если же была смена работодателя, пособие назначается по одному месту, но в расчет включат все официальные доходы за два года.
Важно понимать: декретные начисляют только в момент, когда женщина реально уходит в отпуск по беременности и родам. Если она решила продолжить работать и не оформлять больничный, ей будут платить зарплату, но не пособие. Одновременно получать и то, и другое нельзя.
И еще: пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получать не только мама, но и папа, бабушка или другой родственник, если именно они оформят отпуск по уходу. А вот декретные по беременности и родам — только за женщиной.
Сроки декретного отпуска
Декрет — это не «годами сидеть дома», как часто думают. В юридическом смысле под ним понимают именно отпуск по беременности и родам, который оформляется по больничному листу. Такой лист будущей маме выдают обычно на 30-й неделе беременности (или на 28-й — если ожидается двойня или тройня).
Продолжительность отпуска зависит от того, как проходит беременность и роды (подробнее о сроках можно почитать в законе номер 81):
- 140 дней — стандарт: 70 до родов и 70 после, если все прошло без осложнений.
- 156 дней — если роды были трудными, с осложнениями.
- 194 дня — при многоплодной беременности (например, двойня или тройня).
Есть и особый случай: усыновление новорожденного. Женщина (или мужчина) получает отпуск:
- на 70 дней — если усыновлен один ребенок;
- на 110 дней — если детей сразу несколько.
Отпуск дается именно по больничному, а пособие платят за все дни разом — сразу за весь период. Но не стоит откладывать оформление: подать документы на выплату нужно не позже, чем через шесть месяцев после окончания декрета. Если пропустить срок — деньги «сгорят», восстановить их будет невозможно. Даже если задержаться на день.
Еще одна тонкость: декрет можно «отодвинуть» на несколько дней, если мама не ушла в отпуск вовремя (например, продолжала работать до начала родов). Тогда после родов отпуск продлевается на то количество дней, которое она «отработала» вместо больничного.
Размер декретных выплат в 2025
Размер пособия напрямую зависит от того, какой у женщины статус. Вот основные варианты:
- Работающие официально — получают 100% среднего заработка за два предшествующих года (с той суммы, на которую шли страховые взносы).
- Стаж меньше полугода — здесь выплаты ограничены МРОТ. В 2025 году это 22240 рублей в месяц, плюс учитывается районный коэффициент, если он действует в регионе.
- Безработные из-за ликвидации компании — получают сумму в размере 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в своем регионе.
- Студентки-очницы — пособие равно размеру стипендии.
- Военнослужащие-контрактницы — получают свое денежное довольствие.
При этом если за последние два года у женщины не было дохода или он оказался ниже МРОТ, при расчете берут именно МРОТ, а не «пустые» доходы.
Для тех, кто живет и работает в районах с коэффициентом (например, на Севере), пособие считается с учетом этого коэффициента. Причем он применяется уже на этапе сравнения заработка с МРОТ, а не «прикручивается» в конце, как это было раньше.
Если у женщины был перерыв в работе (например, отпуск по уходу за предыдущим ребенком), она может подать заявление о замене лет в расчетном периоде — тогда вместо «нулевых» доходов возьмут более ранние годы с зарплатой.
Как рассчитать декретные выплаты
Чтобы понять, сколько именно пособие составит в конкретном случае, используется четкая формула, закрепленная в законе:
Пособие по беременности и родам = (сумма дохода за два предыдущих календарных года / 730) ? количество дней отпуска.
Вот алгоритм расчета:
Берем доход за два года. Учитывается только «белая» зарплата и выплаты, с которых платились страховые взносы. Исключаем определенные периоды. Не берем в расчет дни больничных, отпуска по уходу за ребенком или прошлых декретов. Делим сумму дохода на количество календарных дней (обычно 730, в високосный год — 731). Умножаем среднедневной заработок на продолжительность отпуска по беременности и родам (140, 156 или 194 дня — в зависимости от ситуации).
Но у декретных выплат всегда есть «коридор» — нижняя и верхняя границы. Это нужно, чтобы защитить и тех, у кого небольшой доход, и одновременно не позволить делать выплаты бесконечно высокими.
- Минимум считают от МРОТ. Даже если официальная зарплата была низкой или ее не было вовсе (например, из-за декрета или больничных), женщина все равно получит не меньше установленного порога. В 2025 году это примерно 103 285 рублей за 140 дней стандартного отпуска (если осложненные роды – больше).
- А вот максимум связан с предельной базой для страховых взносов. То есть даже если зарплата у женщины очень высокая, при расчете пособия учитывается только часть дохода — та, с которой реально платились взносы в Соцфонд. В 2025 году потолок составляет 794 355,80 рублей за 140 дней.
Какие документы нужны, чтобы оформить декретные
Чтобы получить пособие по беременности и родам, придется подготовить пакет документов:
- Сведения о застрахованном лице — обычно это передают при устройстве на работу, но, если не сделали, можно подать позже.
- Электронный больничный (ЭЛН) с кодом «декрет». Именно он является основанием для назначения выплат.
- Заявление о замене лет (если нужно учесть более ранние годы заработка).
С 2025 года работодатели обязаны подключиться к системе социального электронного документооборота (СЭДО), через нее и будут идти все документы по декретным и пособиям при рождении ребенка. Для выплат по уходу за ребенком до полутора лет по-прежнему нужно подать отдельное заявление.
Как получить максимальные декретные
Размер пособия по беременности и родам всегда рассчитывается из официального заработка. Поэтому будущая мама может заранее позаботиться о том, чтобы выплаты оказались ближе к верхней планке, а не к минималке. Вот что реально влияет:
- Белая зарплата. Чем выше официальный доход, тем больше и декретные. Зарплата «в конверте» при расчете не учитывается, поэтому два года до ухода в декрет лучше иметь прозрачные и подтвержденные доходы.
- Правильный выбор лет. Бывает, что в расчетных двух годах попал декрет или период безработицы. В этом случае можно заменить годы — взять те, когда доход был выше. Для этого пишется заявление, и соцфонд пересчитает выплаты.
- Региональные доплаты. В некоторых регионах действуют свои меры поддержки семей — от единовременных выплат до ежемесячных пособий. Например, в Санкт-Петербурге доплачивают к материнскому капиталу до 203 тысяч. Их можно получить вместе с федеральными, поэтому лучше уточнить в местной соцзащите или на «Госуслугах». Сроки и условия в разных регионах отличаются. Некоторые требуют постановки на учет в беременности до 12 недель, другие — наличие постоянной регистрации или проживания.
- Районные коэффициенты. Если женщина живет и работает на Севере или в приравненных к нему районах, выплаты автоматически возрастают. Иногда это прибавка в десятки тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.