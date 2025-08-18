Глава Чувашии Николаев устроил мэропад перед собственными выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Чувашии массово увольняются мэры
В Чувашии массово увольняются мэры Фото:

Глава Чувашии от «Справедливой России» Олег Николаев устроил «мэропад» перед выборами руководителя республики. Вслед за экс-градоначальником Новочебоксарска Максимом Семеновым посты по собственному желанию покинули главы Шумерлинского и Ядринского округов Эдуард Васильев и Станислав Трофимов. В ближайшее время, по словам источников агентства из республиканского правительства, ожидается и увольнение мэра столицы региона Владимира Доброхотова. Он возглавляет Чебоксары чуть больше года.

«Николаев не доволен его работой, особенно в реализации ряда нацпроектов. Ему уже найдена замена», — сообщил инсайдер.

Массовые отставки происходят после пятничного визита в республику вице-премьера правительства Дмитрия Патрушева. По данным инсайдера, знакомого с деталями визита, федеральный чиновник был недоволен реализацией нацпроекта «Оздоровление Волги». Только введенные в эксплуатацию очистные сооружения в районе «Новый город» в Чебоксарах разрушились после ливня. Пришлось вводить режим ЧС. Объект строился в рамках нацпроекта за 336 млн рублей.

Депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев сказал корреспонденту агентства, что власти хотят сделать мэра Чебоксар Доброхотова «крайним» и переложить на него ответственность за коллапс. «Он не входит в близкий круг главы республики. Отставку, возможно, отложат до завершения выборов, чтобы развести ее по времени с происходящим в Новочебоксарске», — полагает парламентарий.

На пост мэра Чебоксар уже найден преемник. По сведениям наших региональных источников, им будет бывший глава Ядринского округа Станислав Трофимов. Сегодня он устроился в администрацию города на пост заместителя мэра по ЖКХ. В пресс-службе главы города заверили, что не знают о планирующейся отставке Доброхотова. В пресс-центре правительства республики сообщили, что не могут комментировать эти события.

Скандал с увольнением мэра до сих пор тянется в Новочебоксарске — втором городе Чувашии. Там за отставку экс-мэра проголосовало меньше двух третей депутатов Горсобрания, что противоречит уставу. Семенов попытался оспорить решение, однако суд занял сторону депутатов. Как писало URA.RU, Семенов находился в конфликте с главой Чувашии Николаевым, который видел на его месте другую кандидатуру. Сейчас Семенов и близкие к нему депутаты пытаются пройти в Горсобрание на выборах-2025. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чувашии от «Справедливой России» Олег Николаев устроил «мэропад» перед выборами руководителя республики. Вслед за экс-градоначальником Новочебоксарска Максимом Семеновым посты по собственному желанию покинули главы Шумерлинского и Ядринского округов Эдуард Васильев и Станислав Трофимов. В ближайшее время, по словам источников агентства из республиканского правительства, ожидается и увольнение мэра столицы региона Владимира Доброхотова. Он возглавляет Чебоксары чуть больше года. «Николаев не доволен его работой, особенно в реализации ряда нацпроектов. Ему уже найдена замена», — сообщил инсайдер. Массовые отставки происходят после пятничного визита в республику вице-премьера правительства Дмитрия Патрушева. По данным инсайдера, знакомого с деталями визита, федеральный чиновник был недоволен реализацией нацпроекта «Оздоровление Волги». Только введенные в эксплуатацию очистные сооружения в районе «Новый город» в Чебоксарах разрушились после ливня. Пришлось вводить режим ЧС. Объект строился в рамках нацпроекта за 336 млн рублей. Депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев сказал корреспонденту агентства, что власти хотят сделать мэра Чебоксар Доброхотова «крайним» и переложить на него ответственность за коллапс. «Он не входит в близкий круг главы республики. Отставку, возможно, отложат до завершения выборов, чтобы развести ее по времени с происходящим в Новочебоксарске», — полагает парламентарий. На пост мэра Чебоксар уже найден преемник. По сведениям наших региональных источников, им будет бывший глава Ядринского округа Станислав Трофимов. Сегодня он устроился в администрацию города на пост заместителя мэра по ЖКХ. В пресс-службе главы города заверили, что не знают о планирующейся отставке Доброхотова. В пресс-центре правительства республики сообщили, что не могут комментировать эти события. Скандал с увольнением мэра до сих пор тянется в Новочебоксарске — втором городе Чувашии. Там за отставку экс-мэра проголосовало меньше двух третей депутатов Горсобрания, что противоречит уставу. Семенов попытался оспорить решение, однако суд занял сторону депутатов. Как писало URA.RU, Семенов находился в конфликте с главой Чувашии Николаевым, который видел на его месте другую кандидатуру. Сейчас Семенов и близкие к нему депутаты пытаются пройти в Горсобрание на выборах-2025. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...