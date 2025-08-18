Глава Чувашии Николаев устроил мэропад перед собственными выборами

Глава Чувашии от «Справедливой России» Олег Николаев устроил «мэропад» перед выборами руководителя республики. Вслед за экс-градоначальником Новочебоксарска Максимом Семеновым посты по собственному желанию покинули главы Шумерлинского и Ядринского округов Эдуард Васильев и Станислав Трофимов. В ближайшее время, по словам источников агентства из республиканского правительства, ожидается и увольнение мэра столицы региона Владимира Доброхотова. Он возглавляет Чебоксары чуть больше года.
«Николаев не доволен его работой, особенно в реализации ряда нацпроектов. Ему уже найдена замена», — сообщил инсайдер.
Массовые отставки происходят после пятничного визита в республику вице-премьера правительства Дмитрия Патрушева. По данным инсайдера, знакомого с деталями визита, федеральный чиновник был недоволен реализацией нацпроекта «Оздоровление Волги». Только введенные в эксплуатацию очистные сооружения в районе «Новый город» в Чебоксарах разрушились после ливня. Пришлось вводить режим ЧС. Объект строился в рамках нацпроекта за 336 млн рублей.
Депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев сказал корреспонденту агентства, что власти хотят сделать мэра Чебоксар Доброхотова «крайним» и переложить на него ответственность за коллапс. «Он не входит в близкий круг главы республики. Отставку, возможно, отложат до завершения выборов, чтобы развести ее по времени с происходящим в Новочебоксарске», — полагает парламентарий.
На пост мэра Чебоксар уже найден преемник. По сведениям наших региональных источников, им будет бывший глава Ядринского округа Станислав Трофимов. Сегодня он устроился в администрацию города на пост заместителя мэра по ЖКХ. В пресс-службе главы города заверили, что не знают о планирующейся отставке Доброхотова. В пресс-центре правительства республики сообщили, что не могут комментировать эти события.
Скандал с увольнением мэра до сих пор тянется в Новочебоксарске — втором городе Чувашии. Там за отставку экс-мэра проголосовало меньше двух третей депутатов Горсобрания, что противоречит уставу. Семенов попытался оспорить решение, однако суд занял сторону депутатов. Как писало URA.RU, Семенов находился в конфликте с главой Чувашии Николаевым, который видел на его месте другую кандидатуру. Сейчас Семенов и близкие к нему депутаты пытаются пройти в Горсобрание на выборах-2025.
