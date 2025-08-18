Зеленский сообщил условие проведения выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что допускает возможность проведения выборов в стране, но не в нынешних условиях. Об этом он заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме.
"Разумеется, мы допускаем такую возможность. Безопасность. Также нужно работать в парламенте, поскольку в военное время нельзя проводить выборы. Но нам нужна безопасность, нам нужно перемирие по всему полю боя", — сказал Зеленский. URA.RU ведет онлайн-трансляцию саммита президентов США и Украины.
На его ответ американский лидер задал шутливый вопрос, если через три года будут идти боевые действия, выборов так и не будет? На это президент Украины не ответил, а лишь рассмеялся.
В ходе этой же встречи Зеленский обратился к Трампу с просьбой о поставках ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что закупка американских вооружений станет частью гарантий безопасности для Украины.
