18 августа 2025

В ряде стран Европы накрылась работа YouTube. График

В Европе происходит массовый сбой работы YouTube
в Германии почти 19,5 тысяч человек сообщили о проблемах сайта
в Германии почти 19,5 тысяч человек сообщили о проблемах сайта

В Европейских странах жители все больше жалуются на работу видеохостинга YouTube. Об этом сообщил сайт «Downdetector».

Согласно данным, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран, включая Великобританию, Италию и Францию. Граждане негодуют чаще в Германии. Там едва ли не 19,5 тысяч людей сообщило о проблеме.

87% пользователей столкнулись с проблемами просмотра видео, 8% - с трудностями с подключением к серверу, а у 3% не работает приложение
87% пользователей столкнулись с проблемами просмотра видео, 8% - с трудностями с подключением к серверу, а у 3% не работает приложение
Фото:

Сайт информирует, что 87% граждан — столкнулись с проблемами при просмотре видео, восемь процентов — с проблемами при подключении к серверу, а у трех процентах не работает приложение. Помимо этого люди со всего мира сообщают о проблемах с функционированием спутникового интернета Starlink.

