«Гарантии будут через неделю»: Зеленский назвал точные сроки

Зеленский заявил о появлении гарантий безопасности для Украины через неделю
Гарантии безопасности для Украины будут оформлены в письменном виде в течение ближайших 7–10 дней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги переговоров в Вашингтоне.

«Все это будет на бумаге каким-то образом формализовано в течение 7–10 дней», — заявил Зеленский. По его словам, обсуждение документов завершается, и стороны намерены закрепить договоренности в официальном формате в ближайшее время.

Президент Украины уточнил, что в основу будущих гарантий лягут три ключевых направления. Первое — поставки вооружения для нужд украинской армии, второе — обязательства союзников по поддержке, третье — развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса. Эти элементы, по словам Зеленского, должны стать базой для долгосрочного сотрудничества и обеспечения безопасности страны.

Ранее лидеры Украины и США провели встречу в Белом доме. Во время диалога между Зеленским и Трампом поднималось множество тем, главной из которых стала мирное урегулирование украинского конфликта. URA.RU в  онлайн-трансляции следило за ходом встречи и собрало главные тезисы лидера США.

