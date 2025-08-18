Коммунисты разорвали перемирие с новым мэром Пыть-Яха (ХМАО) Сергеем Елишевым. По данным источников URA.RU, местные медиа и паблики, аффилированные с КПРФ, начали кампанию по его дискредитации.
«Стартовала и подготовка к выборам в гордуму 2026 года, и чтобы набрать политические очки, в качестве повода были выбрана сложная ситуация с приютами для бездомных собак. Скандальная зоозащита, недовольная перспективами разрыва контракта, при поддержке коммунистов попыталась обвинить градоначальника в политической беспомощности», — отмечает инсайдер.
Однако поток негатива захлебнулся — в защиту Елишева выступили жители Пыть-Яха, уставшие от постоянных скандалов. «С приходом нового главы в городе, который десятилетиями не видел ремонта, начали обновлять дороги и асфальтировать дворы, и на этом фоне история с приютами выглядит искусственно раздутой», — делится мнением инсайдер.
Поддержал нового главу и реанимированный общественный совет по ЖКХ. «Меня больше всего поражает, когда жители пишут, что пришёл новый мэр, и всю вину хотят свалить на него. У нас на Первопроходцев очень много собак. Я сам неоднократно подавал заявки по поводу этих собак, даже звонил в „Ушастик, живи“. Мне сказали, когда сойдёт снег, мы их отловим. И своё обещание „Ушастик, живи“ не выполнил. А сейчас всё сваливают на нового мэра. Зачем тогда добивались, что бы забрать этот бизнес у [директора приюта „Шанс“ Александра] Горынцева, если сами не справляются», — ответил на нападки в паблике «Пыть-Ях Онлайн», аффилированном с местным КПРФ, общественник Альберт Шипилов.
Ранее URA.RU писало, кто стоит за скандалами в Пыть-Яхе. Источники отмечают, что коммунисты могут предпринять новые попытки дискредитировать власти, чтобы получить мандаты в гордуме.
