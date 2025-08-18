18 августа 2025

Махонин дал поручение по ситуации в Суксуне после разрушительного смерча

Губернатор Пермского края Махонин: Суксун временно остался без света
Глава региона дал поручение ответственным службам провести оценку ущерба
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о ситуации с разрушительным смерчем в Суксуне. Глава региона дал поручение ответственным службам провести оценку ущерба, а главе территории — держать ситуацию на контроле и докладывать.

«Руководитель округа предоставил отчет о ситуации в Суксуне. Из-за неблагоприятных погодных условий были частично повреждены временные сооружения, кровли жилых домов, а также линии электропередач. В результате поселок временно остался без электроснабжения. В настоящее время проводятся восстановительные мероприятия», — написал губернатор в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Суксуна попросили местных жителей снять последствия смерча на видео для оценки ущерба. Рабочие группы уже приступили к осмотру разрушенных объектов. Агентство также публиковало кадры разбушевавшейся стихии. По словам очевидцев, в территории деревья вырывало с корнем из земли, сорванные крыши домов уносил ветер, были повреждены дачные участки и машины. Кроме того, от ветра летали заборы, у многих сгорела техника.

