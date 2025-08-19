Макрон предложил место для встречи Путина и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал швейцарскую Женеву возможным местом для двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам французский лидер.
«Будет выбрана нейтральная страна. Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву», — сказал президент в интервью телеканалу TF1-LC.
Макрон также отметил, что решение о месте проведения будущих переговоров должно учитывать текущую международную обстановку и стремление сторон к поиску компромисса. Он напомнил, что Швейцария уже принимала ряд важных международных встреч и подчеркнул важность нейтрального статуса страны для обеспечения доверия между участниками возможного диалога.
