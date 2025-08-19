Какие китайские машины приходится чаще всего ремонтировать

Частота обращений владельцев китайских премиальных автомобилей в автосервисы в России увеличилась на 10% за последние два года. Услуги востребованы среди обладателей автомобилей марок Lixiang, Tank и Voyah. Об этом сообщает технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
«Чаще всего на автосервисы заезжают представители трех марок: Lixiang, Tank, Voyah. Реже, но все же обращаются за обслуживанием и ремонтом владельцы HONGQI и Zeekr», — сказано в сообщении.
Эксперты также отметили, что средние расходы на ремонт и обслуживание среди владельцев премиальных китайских моделей остаются ниже среднерыночных значений по всем маркам. За январь-июль 2025 года средний чек составил 11 527 рублей. Отдельные бренды показали разнонаправленную динамику: где-то средние затраты снизились, где-то увеличились.
