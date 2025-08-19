В США подобрали место встречи для Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский могут провести переговоры в Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
«Венгрия сейчас обсуждается как возможное место для переговоров между Путиным и Зеленским», — приводит слова чиновника Reuters. Кроме того, отмечается, что инициатива обсуждается на фоне продолжающихся дипломатических контактов на высшем уровне.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что местом встречи двух лидеров России и Украины может быть Женева. Он пояснил, что выбор локации для предстоящих переговоров необходимо осуществлять с учетом нынешней международной ситуации и готовности сторон к достижению компромисса. Кроме того, он подчеркнул важность нейтрального статуса страны как ключевого фактора для укрепления доверия между участниками диалога.
