Китай нарастил закупки российской нефти на фоне переговоров

Китайские нефтеперерабатывающие заводы значительно увеличили закупки российской нефти марки Urals на фоне переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске и встречи последнего с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков и статистику поставок.
Согласно данным аналитической компании Kpler, в августе 2025 года объем поставок Urals из России в Китай достиг порядка 75 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель почти вдвое превышает средний уровень с начала года, который составлял 40 тысяч баррелей, пишет Bloomberg.
«Китайские НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы] пока находятся в более удобном положении, чем индийские, чтобы продолжать закупать российскую нефть», — заявил аналитик Energy Aspects Ltd Цзянань Сунь, отмечая ситуацию в Индии, на которую США наложили 25-процентные пошлины. Цзянань отметил, что сорт Urals, поставляемый из портов Балтийского и Черного морей, способен успешно конкурировать с ближневосточными марками нефти.
Причиной изменений стали новые меры со стороны США. В начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары, импортируемые в Соединенные Штаты, таким образом увеличив общую ставку до 50%. В Белом доме заявили, что такие шаги связаны с закупками Нью-Дели российской нефти, которые, по мнению Вашингтона, якобы способствуют финансированию военного конфликта между Россией и Украиной. В ответ индийские власти указали на необоснованность критики и напомнили, что западные страны продолжают покупать российскую продукцию.
