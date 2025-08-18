В Екатеринбурге из загоревшегося общежития на улице Братской эвакуированы 20 человек, еще четверых спасли. Об этом рассказал начальник службы пожаротушения Вячеслав Хрулев.
«По прибытии личного состава к месту вызова было видно открытое горение с шестого этажа. На пожаре спасено четыре человека, эвакуированы 20 человек. Подавалось два ствола УРСК 50, работало четыре звена ГДЗС», — передает очевидец URA.RU слова Хрулева. Он добавил, что никто не пострадал.
Возгорание случилось утром 19 августа в общежитии по улице Братская, 14. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.
