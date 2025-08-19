Библиотека, круглые окна, сад на крыше: чем застройщики завлекают покупателей в Екатеринбурге

Застройщики Екатеринбурга в условиях плохо работающей ипотеки и высоких ставок ищут разные способы привлечения покупателей. URA.RU собрало в одном материале интересные предложения.
Несмотря на то что застройщики постоянно находятся в поиске того, чем удивить потребителя, по мнению главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, людей уже мало что может завлечь. «Так, чтобы в Екатеринбурге кто-то сильно удивлял, такого, наверное, сейчас уже нет. Сейчас все ответственно подходят к благоустройству дворов: места для колясок, общественные пространства открытые, холлы, лифты», — поделился эксперт.
Двор-сад на крыше в Re:Volution Towers от «Атомстройкомплекса»
Потенциальным покупателям обещают двор-сад на крыше стилобата с деревьями, кустарниками и игровыми площадками. На одном из этажей появится зал для игры в дартс, настольный теннис, аэрохоккей. Окна апартаментов открывают панорамный вид на набережную городского пруда. Жилой комплекс относится к бизнес-классу, расположен в центре города.
Библиотека в ЖК «Пушкин» от «Центр Девелопмент»
Здесь соседи могут познакомиться друг с другом благодаря домашней библиотеке. Она подразумевает под собой стеллаж для обмена книгами, где каждый может делиться прочитанным. ЖК расположен в Академическом. Кроме библиотеки там есть спортивные и игровые зоны.
Пешеходный квартал в ЖК «Шишимская» горка от «Брусники»
Проект вдохновлен скандинавскими мотивами. Один жилой комплекс объединяет между собой кварталы единым пешеходным бульваром, где высажена зелень из европейского питомника. Новые дома расположены на Уктусе, рядом школа и детский сад, что привлекает молодых семей.
Тайный сад в жилом комплексе «Русь XXI» от TEN Development
Квартал в Верх-Исетском районе является частью большого проекта с одноименным названием. Жилой комплекс создавался для тех, кто устал от небоскребов и шума — на этаже до семи квартир, а застройка малоэтажная. Кроме того, площади квартир увеличены, потолки достигают 3,3 метров.
Застройщик делает акцент не только на том, что двор ЖК закрыт от автомобилей, но и представляет собой единое пространство. В так называемом «тайном саду» будут площадки для детей и места для релакса.
Необычные окна в ЖК «Кварталы конструктивизма» от «Кортрос»
Круглые окна, лоджии с панорамным видом, приватный двор — три главных преимущества данного жилого комплекса, который расположен в Академическом. Покупателям обещают безопасную для детей игровую зону на улице, близость расположения школы, детского сада и парка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!