14 августа 2025

«Ипотека не работает»: большой разговор о рынке жилья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге почти не осталось мест в бизнес-центрах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Хорьков рассказал о текущей ситуации на рынке
Михаил Хорьков рассказал о текущей ситуации на рынке Фото:

Ипотека в том виде, в котором существует сейчас, не упрощает покупку квартир в Екатеринбурге, застройщики замораживают проекты, а цены на вторичку побили исторический рекорд. Подробно о том, когда квартиры подешевеют, действительно ли в офисах города нет мест и могут ли пустующие ЖК стать гетто, в интервью URA.RU рассказал глава Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

— Михаил, что сейчас происходит на рынке недвижимости?

— Ситуация непростая. Высокие ставки бьют по рынку с двух сторон. С одной: ограничивают спрос, ипотека рыночная, по сути, нерабочая. С другой: увеличивают затраты девелоперов на финансирование новых проектов. Траты выросли, а спрос упал, то есть ситуация ухудшилась. Результаты продаж у многих компаний контрастные и нестабильные, в один месяц они могут быть неплохими, в другой период — провал.

С позиции покупателя тоже мало хорошего. Семейная ипотека доступна далеко не всем, IT-ипотека подходит для еще более узкого сегмента.

— Уже можно делать выводы о льготной ипотеке на вторичку, которую вводили в некоторых городах Свердловской области с марта 2025-го? Как она повлияла на рынок?

— Единичные сделки, вероятно, проходят. При  этом нельзя сказать, что это решение повлияло на  рынок жилья в области. Для отдельных семей, конечно, это стало хорошей возможностью приобрести жилье, но глобально — это небольшой объем.

Застройщики замораживают проекты из-за сложностей с проектным финансированием
Застройщики замораживают проекты из-за сложностей с проектным финансированием
Фото:

— По данным УПН, цены на вторичное жилье побили исторический рекорд в 130 244 рублей за «квадрат» в среднем. Это значит, что люди стали меньше интересоваться новостройками?

— За последний год у нас что на первичном, что на вторичном рынке цены выросли за год где-то на процентов 5-7. Это ниже уровня инфляции. Поэтому мы скорее говорим о том, что на рынке сейчас ценовая стагнация. Тот рост статистический, он есть, действительно. Средняя цена «квадрата» неделя к неделе часто обновляет максимум. Рост идет во многом за счет того, что вторичка продолжает очень быстро «молодеть».

На рынок поступают новостройки, и они выходят в оборот вторичного рынка. За счет этого предложение становится более качественным, но дорогим. Поэтому цена тянется вверх.

— А для тех потребителей, которые хотят купить новое жилье в ипотеку, снижение ключевой ставки до 18% что-то значит? 

— Это позитивное решение для рынка жилья, оно формирует ожидания, что пик пройден и далее ставка будет снижаться. Потенциальные покупатели вовлекаются, они пока не совершают сделок, но начинают мониторить предложения. Однако ставка по рыночной ипотеке в районе 20% и выше — по-прежнему заградительный уровень.

Девелоперы это также воспринимают позитивно. Проекты, которые будут запускаться через полгода-год, рассчитывают на то, что смогут взять кредит по  более комфортным ставкам. У нас сейчас рекордный объем предложения, и действительно, в  условиях падения продаж девелоперы продолжают выводить на  рынок новые проекты. Но часть будущих ЖК поставлена на паузу. Девелоперы ждут, когда будут более комфортные условия для финансирования, и они не выводят эти проекты на рынок.

— Сколько сейчас на рынке Екатеринбурга застройщиков и какие входят в топ лучших?

— «Кортрос», TEN Девелопмент, «Брусника». Это те компании, у которых стабильно высокие продажи. А в целом у нас около 50 застройщиков с активным предложением, в регионе — чуть больше.  

Со временем начнут появляться ЖК, которые быстро «стареют»
Со временем начнут появляться ЖК, которые быстро «стареют»
Фото:

— Поскольку предложение квартир превышает спрос, нет ли опасений о том, что нераспроданные квартиры превратятся в гетто?

— Конечно, со временем будут появляться проекты, стареющие гораздо быстрее, чем должны. Это связано и с квартирографией (планировка жилья — прим. ред.) таких проектов: если в доме 50–60% жилья сдается в аренду по низким ставкам, это будет привлекать соответствующий контингент. От этого никуда не уйти, но выбор всегда остается за покупателем.

— На ваш взгляд, чем отличается рынок Свердловской области от других регионов?

— Очень высокий объем строительства и, соответственно, конкуренции. У нас динамично развивается рынок, пришло очень много новых компаний из разных регионов, то есть, случился такой девелоперский бум. 

Соотношение цена-качество: мы, как жители, конечно, часто ругаем новостройки, но по  сравнению с другими городами в  этом отношении в  Екатеринбурге существенно лучше. То есть за  те деньги, которые можно купить квартиру здесь, мы получаем достаточно качественный продукт практически по  всем сегментам.

— Если с жильем все более менее ясно, то как обстоят дела на рынке офисов? Правда ли, что их не хватает?

Доля востребованных площадей в офисах сократилась
Доля востребованных площадей в офисах сократилась
Фото:

— Мест почти нет. За последние 10 лет очень мало строилось новых бизнес-центров. Запрос на  офисы частично удовлетворялся проектами, реализованными на  первых этажах ЖК, но этого было недостаточно, и не всем такой формат подходит. Пик дефицита офисов мы прошел в  конце 2024-го. Сейчас вакантных площадей по-прежнему мало, но постепенно рынок начинает пополняться новыми предложениями.

— А склады? Некоторые крупные ритейлеры строят складские помещения специально под свои нужды. Это тоже говорит о том, что площадей не хватает?

— Рынок складов, как и бизнес-центров, был дефицитным в последние годы. Однако сейчас там наблюдается определенная стабилизация. Ставки [аренды] не растут, и в складах класса А (с высокими потолками, вентиляцией, просторными помещениями — прим. ред.) стоимость составляет в районе 1000 рублей — это довольно много, еще недавно такие ставки были на офисы в городе, теперь вот на склады. 

— Поделитесь прогнозом о будущем рынка? Чего нам всем стоит ждать?

По прогнозам, ситуация на рынке недвижимости начнет стабилизироваться к 2026 году
По прогнозам, ситуация на рынке недвижимости начнет стабилизироваться к 2026 году
Фото:

— На  этот год, начало следующего [ожидаем] ценовую стагнацию, рост цен на  уровне какой-то инфляционной переоценки. Избыточный объем предложения никуда не денется, он накоплен достаточно большой. Даже если рынок будет активизироваться, этого предложения будет более чем достаточно, да и те проекты, которые ждут лучших условий по финансированию, они тоже будут продолжать поступать на рынок.

Резерв дальнейшего пополнения не исчерпан, и ассортимент будет пополняться. По итогам семи месяцев 2025-го к аналогичному периоду 2024-го продажи упали на треть, но это эффект повышенного спроса прошлого года. Ожидаем, что продажи во второй половине 2025 года будут близки к показателям второй половины 2024-го. И в итоге, скорее всего, увидим снижение продаж в районе 15–20%. А со следующего года рынок начнет медленно восстанавливаться. Мы не повторим результаты продаж пикового 2023-го в ближайшее время, но будет положительная динамика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ипотека в том виде, в котором существует сейчас, не упрощает покупку квартир в Екатеринбурге, застройщики замораживают проекты, а цены на вторичку побили исторический рекорд. Подробно о том, когда квартиры подешевеют, действительно ли в офисах города нет мест и могут ли пустующие ЖК стать гетто, в интервью URA.RU рассказал глава Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. — Михаил, что сейчас происходит на рынке недвижимости? — Ситуация непростая. Высокие ставки бьют по рынку с двух сторон. С одной: ограничивают спрос, ипотека рыночная, по сути, нерабочая. С другой: увеличивают затраты девелоперов на финансирование новых проектов. Траты выросли, а спрос упал, то есть ситуация ухудшилась. Результаты продаж у многих компаний контрастные и нестабильные, в один месяц они могут быть неплохими, в другой период — провал. С позиции покупателя тоже мало хорошего. Семейная ипотека доступна далеко не всем, IT-ипотека подходит для еще более узкого сегмента. — Уже можно делать выводы о льготной ипотеке на вторичку, которую вводили в некоторых городах Свердловской области с марта 2025-го? Как она повлияла на рынок? — Единичные сделки, вероятно, проходят. При  этом нельзя сказать, что это решение повлияло на  рынок жилья в области . Для отдельных семей, конечно, это стало хорошей возможностью приобрести жилье, но глобально — это небольшой объем. — По данным УПН, цены на вторичное жилье побили исторический рекорд в 130 244 рублей за «квадрат» в среднем. Это значит, что люди стали меньше интересоваться новостройками? — За последний год у нас что на первичном, что на вторичном рынке цены выросли за год где-то на процентов 5-7. Это ниже уровня инфляции. Поэтому мы скорее говорим о том, что на рынке сейчас ценовая стагнация. Тот рост статистический, он есть, действительно. Средняя цена «квадрата» неделя к неделе часто обновляет максимум. Рост идет во многом за счет того, что вторичка продолжает очень быстро «молодеть». На рынок поступают новостройки, и они выходят в оборот вторичного рынка. За счет этого предложение становится более качественным, но дорогим. Поэтому цена тянется вверх. — А для тех потребителей, которые хотят купить новое жилье в ипотеку, снижение ключевой ставки до 18% что-то значит?  Девелоперы это также воспринимают позитивно. Проекты, которые будут запускаться через полгода -год, рассчитывают на то , что смогут взять кредит по  более комфортным ставкам. У нас сейчас рекордный объем предложения, и действительно, в  условиях падения продаж девелоперы продолжают выводить на  рынок новые проекты. Но часть будущих ЖК поставлена на паузу . Девелоперы ждут, когда будут более комфортные условия для финансирования, и они не выводят эти проекты на рынок . — Сколько сейчас на рынке Екатеринбурга застройщиков и какие входят в топ лучших? — «Кортрос», TEN Девелопмент, «Брусника». Это те компании, у которых стабильно высокие продажи. А в целом у нас около 50 застройщиков с активным предложением, в регионе — чуть больше.   — Поскольку предложение квартир превышает спрос, нет ли опасений о том, что нераспроданные квартиры превратятся в гетто? — Конечно, со временем будут появляться проекты, стареющие гораздо быстрее, чем должны. Это связано и с квартирографией (планировка жилья — прим. ред.) таких проектов: если в доме 50–60% жилья сдается в аренду по низким ставкам, это будет привлекать соответствующий контингент. От этого никуда не уйти, но выбор всегда остается за покупателем. — На ваш взгляд, чем отличается рынок Свердловской области от других регионов? — Очень высокий объем строительства и, соответственно, конкуренции. У нас динамично развивается рынок, пришло очень много новых компаний из разных регионов, то есть, случился такой девелоперский бум.  — Если с жильем все более менее ясно, то как обстоят дела на рынке офисов? Правда ли, что их не хватает? — Мест почти нет. За последние 10 лет очень мало строилось новых бизнес-центров. Запрос на  офисы частично удовлетворялся проектами, реализованными на  первых этажах ЖК, но этого было недостаточно, и не всем такой формат подходит. Пик дефицита офисов мы прошел в  конце 2024-го. Сейчас вакантных площадей по-прежнему мало, но постепенно рынок начинает пополняться новыми предложениями. — А склады? Некоторые крупные ритейлеры строят складские помещения специально под свои нужды. Это тоже говорит о том, что площадей не хватает? — Рынок складов, как и бизнес-центров, был дефицитным в последние годы. Однако сейчас там наблюдается определенная стабилизация. Ставки [аренды] не растут, и в складах класса А (с высокими потолками, вентиляцией, просторными помещениями — прим. ред.) стоимость составляет в районе 1000 рублей — это довольно много, еще недавно такие ставки были на офисы в городе, теперь вот на склады.  — Поделитесь прогнозом о будущем рынка? Чего нам всем стоит ждать? — На  этот год, начало следующего [ожидаем] ценовую стагнацию, рост цен на  уровне какой-то инфляционной переоценки. Избыточный объем предложения никуда не денется, он накоплен достаточно большой. Даже если рынок будет активизироваться, этого предложения будет более чем достаточно, да и те проекты, которые ждут лучших условий по финансированию, они тоже будут продолжать поступать на рынок. Резерв дальнейшего пополнения не исчерпан, и ассортимент будет пополняться. По итогам семи месяцев 2025-го к аналогичному периоду 2024-го продажи упали на треть, но это эффект повышенного спроса прошлого года. Ожидаем, что продажи во второй половине 2025 года будут близки к показателям второй половины 2024-го. И в итоге, скорее всего, увидим снижение продаж в районе 15–20%. А со следующего года рынок начнет медленно восстанавливаться. Мы не повторим результаты продаж пикового 2023-го в ближайшее время, но будет положительная динамика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...