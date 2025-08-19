Улицу имени генерала Кириллова открыли в Москве

Улица открыта в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в 2024 году
Улица открыта в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в 2024 году
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

В Москве, на Рязанском проспекте, в Нижегородском районе, открыта улица в честь погибшего начальника войск химзащиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС.

«Открытие улицы имени Героя России, Героя Труда РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в 2024 году при теракте, состоялось в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы», — указано в материале. Сообщается, что в церемонии открытия участвовали сослуживцы генерала, его близкие, а также представители оборонных предприятий.

Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. С 1991 года он начал свою военную карьеру. В 2017 году он был назначен на должность начальника войск РХБЗ ВС РФ. 17 декабря 2024 года генерал погиб на Рязанском проспекте в результате срабатывания взрывного устройства.

