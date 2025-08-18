Конкурент BTS выступит с концертом в ХМАО

Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, приедет с концертом в Нягани. Фанаты прозвали кумира конкурентом южнокорейской группы BTS. Информация об выступлении опубликована на сайте местного центра культуры и досуга.
«Первую известность Амирхан получил благодаря своим каверам: короткие видео с песнями в его исполнении завирусились в TikTok. За Амирчиком пришли крупные российские музыкальные лейблы», — говорится в афише.
Волну популярности Батаеву принес сингл «Эта любовь», вышедший в 2022 году. Хит перевели с русского на еще пять языков, в том числе и корейский. Песня взорвала музыкальные чарты и завирусилась в странах Юго-Восточной Азии, из-за чего русскоязычные фанаты артиста прозвали его конкурентом BTS.
На гастроли в ХМАО также приедут Игорь Николаев, Александр Розенбаум, Баста, Линда и Валерия. А коллектив «Хор Турецкого» бесплатно выступит 20, 21 и 22 августа в Сургуте, Лангепасе и Когалыме.
Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем концерте в Сургуте, на котором симфонический оркестр из Новосибирска исполнит саундтреки из «Гарри Поттера». Выступление состоится в октябре.
