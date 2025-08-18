18 августа 2025

Конкурент BTS выступит с концертом в ХМАО

Певец Amirchik, которого называют конкурентом BTS, приедет в Нягань
Amirchik даст концерт в Нягани в октябре
Amirchik даст концерт в Нягани в октябре Фото:
Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, приедет с концертом в Нягани. Фанаты прозвали кумира конкурентом южнокорейской группы BTS. Информация об выступлении опубликована на сайте местного центра культуры и досуга.

«Первую известность Амирхан получил благодаря своим каверам: короткие видео с песнями в его исполнении завирусились в TikTok. За Амирчиком пришли крупные российские музыкальные лейблы», — говорится в афише.

Волну популярности Батаеву принес сингл «Эта любовь», вышедший в 2022 году. Хит перевели с русского на еще пять языков, в том числе и корейский. Песня взорвала музыкальные чарты и завирусилась в странах Юго-Восточной Азии, из-за чего русскоязычные фанаты артиста прозвали его конкурентом BTS.

На гастроли в ХМАО также приедут Игорь Николаев, Александр Розенбаум, Баста, Линда и Валерия. А коллектив «Хор Турецкого» бесплатно выступит 20, 21 и 22 августа в Сургуте, Лангепасе и Когалыме.

Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем концерте в Сургуте, на котором симфонический оркестр из Новосибирска исполнит саундтреки из «Гарри Поттера». Выступление состоится в октябре.

